الذكاء الاصطناعي يختار مانشستر سيتي كمرشح أول للفوز بدوري أبطال أوروبا

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في تحليل حديث لنتائج دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، أظهرت التوقعات التي أعدتها شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أن الذكاء الاصطناعي يضع نادي مانشستر سيتي في صدارة الفرق المرشحة للتتويج باللقب.

وفقًا للتوقعات، فإن السيتي هو الفريق الأكثر احتمالية للفوز بالبطولة بنسبة 25.3%.

وجاء نادي ريال مدريد، حامل اللقب، في المركز الثاني بنسبة 18.2%، رغم التعاقدات البارزة التي أبرمها مثل تعاقده مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وتراجعت فرص برشلونة في تحقيق اللقب، حيث جاء في المركز السادس بنسبة 5.2%، وتفوق عليه فريق باير ليفركوزن الذي نال نسبة 5.4% كمرشح للقب.

إحصاءات الذكاء الاصطناعي شملت أيضًا الفرق الأخرى، حيث جاءت كما يلي:

مانشستر سيتي

39.9% نسبة بلوغ النهائي

25.3% الفوز باللقب

ريال مدريد

31.6% نسبة بلوغ النهائي

18.2% الفوز باللقب

إنتر ميلان

21.2% نسبة بلوغ النهائي

10.9% الفوز باللقب

أرسنال

13.2% نسبة بلوغ النهائي

6.3% نسبة الفوز باللقب

باير ليفركوزن

11.1% نسبة بلوغ النهائي

5.4% نسبة الفوز باللقب

برشلونة

11.8% نسبة بلوغ النهائي

5.2% نسبة الفوز باللقب

ليفربول

9.6% نسبة بلوغ النهائي

4.2% نسبة الفوز باللقب

بايرن ميونخ

9.3% نسبة بلوغ النهائي

4.1% نسبة الفوز باللقب

باريس سان جيرمان

9.2% نسبة بلوغ النهائي

4.1% نسبة الفوز باللقب

لايبزيج

6% نسبة بلوغ النهائي

2.4% نسبة الفوز باللقب

النهائي، الذي سيُقام في ملعب “أليانز أرينا” معقل نادي بايرن ميونخ، سيشكل حدثًا بارزًا في البطولة، حيث يستضيف الملعب النهائي لأول مرة منذ عام 2012.

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