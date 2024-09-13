والدته تقف حائلاً.. لامين يامال يكشف عن رغبته الغريبة خارج المستطيل الأخضر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

في مقابلة حديثة مع صحيفة "سبورت"، تحدث لامين يامال، نجم برشلونة الشاب، عن طموحاته المستقبلية ورؤيته بشأن مسيرته الكروية.

وأكد يامال تطلعاته الكبيرة للنجاح مع النادي الكتالوني، مشددًا على رغبته في أن يصبح أسطورة في ملعب كامب نو.

من بين التصريحات الأكثر غرابة، كشف يامال عن رغبته في اقتناء أخطبوط، وهو حلم قد يبدو بعيدًا عن عالم كرة القدم.

رغم طموحاته الكروية العالية، فإنه يواجه تحديات في تحقيق بعض أمنياته الشخصية، حيث تقف والدته حائلًا أمام حلمه شرائه أخطبوط.

الكرة الذهبية: حلم بعيد

عندما سُئل عن فرصه في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، أوضح يامال بتواضع: "حتى وإن ظهر اسمي بجانب أسماء مثل نيكو، لا أعتقد أن لدي فرصة قريبة لتحقيق هذا الحلم في الوقت الراهن."

العلاقة مع زملائه والاحتفالات الخاصة

أعرب يامال عن حماسه للعب بجانب نيكو ويليامز من أتلتيك بلباو، حيث قال: "أرغب بشدة في اللعب مع نيكو".

وأضاف: "لقد أرسلت له طريقة احتفالي عبر التيك توك، وكذلك للعديد من زملائي في النادي."

برشلونة: حلم الاستمرارية

فيما يتعلق بمستقبله مع برشلونة، لم يخف يامال حبه للنادي: "أريد أن أبقى هنا دائمًا وأحقق أسطورة في برشلونة. لا أريد مغادرة النادي أبدًا."

مقارنة مع ميسي: تطلعات بعيدة

حول المقارنة بالأسطورة ليونيل ميسي، قال يامال: "أن أُقارن بأفضل لاعب في التاريخ أمر يثير إعجابي، لكنني أريد أن أكون نفسي. ما حققه ليو ميسي يعتبر مستحيلاً بالنسبة لي، ولكنني أطمح إلى تحقيق إنجازات كبيرة."

طموحات شخصية وأحلام غريبة

كشف يامال عن أمنية غير تقليدية، قائلاً: "أريد شراء أخطبوط، رغم أن والدتي تعتبر هذا مستحيلاً. ما زلت آمل في تحقيق هذا الحلم يومًا ما."

ذكرى زيارة الملك وصيحات العنصرية

تحدث يامال أيضًا عن لحظات خاصة مثل زيارة الملك لغرفة تبديل ملابس المنتخب الإسباني: "سألني الملك عن عمري، وعندما أخبرته أنني في السادسة عشرة من عمري، ضحك الجميع."

وفيما يخص حوادث العنصرية، أكد يامال: "الأمر لا يستحق الرد. نحن نعرف قيمنا وتربيتنا، ومن الأفضل أن نركز على كرة القدم ونترك تلك الأمور خلفنا."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز