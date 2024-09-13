بعد فشل انتقاله إلى برشلونة.. وكيل نيكو ويليامز: لا مكان للتهديدات في عالم كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في حديثه الأخير، سلَّط فيليكس تينتا، وكيل أعمال نيكو ويليامز، الضوء على أسباب بقاء اللاعب مع أتلتيك بلباو رغم العروض المغرية التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتأتي تصريحات تينتا في ظل الاهتمام الكبير الذي حظي به ويليامز بعد تألقه اللافت في بطولة كأس أمم أوروبا 2024، حيث كان من أبرز العناصر التي ساهمت في تتويج منتخب إسبانيا باللقب.

وأثار أداؤه الرائع في البطولة اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك برشلونة.

ووفقًا لما ذكره تينتا، فإن قرار بقاء ويليامز في بلباو كان مدفوعًا برغبة اللاعب وعائلته في الاستمرار مع الفريق، موضحًا: "نيكو وعائلته قررا بوضوح الاستمرار مع أتلتيك بلباو، ولم يكن هناك ضغط خارجي لإجباره على الرحيل." وأضاف: "كان صيفًا مليئًا بالتحديات، وكان من الواضح أن هناك توقعات عالية حول مستقبل اللاعب، لكن نيكو اختار البقاء حيث يشعر بالراحة."

وأشار تينتا إلى أن الادعاءات التي تشير إلى أن وكيل اللاعب كان سيستخدم أي وسيلة لإجباره على الانتقال إلى برشلونة هي مبنية على سوء فهم.

وأضاف، "وكيل اللاعب ليس الشخص الذي يستخدم أساليب قسرية لجعل اللاعب يرحل. نيكو هو من يقرر مسار مستقبله."

على الرغم من الأضواء الساطعة التي سلطت على ويليامز خلال فترة الانتقالات، قرر الجناح الشاب البقاء مع أتلتيك بلباو لموسم آخر، وخاض ويليامز هذا الموسم أربع مباريات مع فريقه في الدوري الإسباني، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف حتى الآن، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهه في بداية الموسم.

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