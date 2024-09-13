الشائعات تتصادم بالواقع.. ماذا قال رامي عباس عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أثار رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، موجة من التساؤلات بشأن مستقبل اللاعب مع فريق ليفربول الإنجليزي.

ومع اقتراب نهاية الموسم، شهدت الأيام الأخيرة تقارير صحفية عالمية تفيد بأن ليفربول بدأ مفاوضات لتجديد عقد صلاح الذي ينتهي صيف عام 2025. إلا أن رامي عباس خرج عن صمته ليحسم الجدل حول هذه الشائعات.

صرح عباس على حسابه الرسمي على "إكس"، قائلاً: "أريد أن أوضح أن كل ما يُقال عن مستقبل محمد صلاح من قبل بعض الصحفيين لا يمت للواقع بصلة. هؤلاء الأفراد يروجون لمعلومات مغلوطة لا تستند إلى أي أساس."

وأضاف عباس: "الادعاءات المتعلقة بمصادر مقربة من اللاعب ليست سوى محض خيال. هؤلاء الصحفيون لا يعرفون شيئًا عن الوضع الحالي."

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح انتقل إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي، وحقق نجاحات كبيرة مع الفريق الإنجليزي.

مع ذلك، يبقى مستقبله محل اهتمام كبير، خاصة في ظل الأنباء المتضاربة حول تجديد عقده.

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