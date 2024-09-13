انقلبت أوراقه.. كيف سيعيد سلوت تشكيل ليفربول في غياب إليوت؟

المصدر: وكالات

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قال سلوت مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب خط الوسط هارفي إليوت سيغيب عن الفريق لعدة أسابيع بسبب كسر في القدم، وهي أخبار محبطة للنادي الذي يستعد لخوض سبع مباريات مرهقة في ثلاث مسابقات خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

ويتوقع سلوت عودة أليكسيس ماك أليستر غدا السبت مع سعي فريقه لمواصلة بدايته المثالية في الدوري الإنجليزي عندما يستضيف نوتنجهام فورست.

وقال سلوت للصحفيين اليوم "إصابة هارفي ليست خيبة أمل كبيرة له فحسب، بل لنا أيضا. لم يشارك كثيرا في أول ثلاث مباريات لكنه ظهر بشكل جيد جدا في الفترة التحضيرية.

"كان من المفترض أن يلعب أكثر في المباريات المقبلة، لكن ذلك سيكون من نصيب شخص آخر".

وقال سلوت إن ماك أليستر عاد إلى التدريبات أمس الخميس، مضيفا "أتوقع أن يكون معنا (غدا السبت)".

ليفربول وحامل اللقب مانشستر سيتي هما الفريقان الوحيدان في الدوري اللذان فازا بأول ثلاث مباريات، وهي بداية رائعة لمشوار سلوت مع الفريق بعدما حل محل المدرب يورجن كلوب صاحب المسيرة الطويلة.

ويستأنف الدوري غدا بعد فترة التوقف الدولي، وكان المدرب الهولندي متفائلا بأن لاعبيه لم يفقدوا زخم البداية الرائعة. وقال "إذا رأيتهم يلعبون مع منتخباتهم الوطنية ستعرف أن الاستمرارية موجودة".

وقال سلوت إنه لا توجد أي أخبار بشأن تجديد عقود فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وترينت ألكسندر-أرنولد. وقال "إنها مرة أخرى الإجابة المملة التي ستتلقاها مني.

نحن لا نتحدث عن أخبار العقود هنا. هذا ليس مزعجا لأننا نعمل مع الفريق ونحاول الحصول على أفضل أداء من اللاعبين".

وبسؤاله عن مستقبل حارس مرمى أيرلندا كيفن كيليهر في النادي، بعد تصريحاته حول رغبته في أن يكون "الحارس الأساسي" قال سلوت "سأشعر بالقلق حقا إذا خرج لاعب وقال إنه لا يهتم باللعب مع الفريق الأول.

"من الطبيعي أن يرغب اللاعبون في المشاركة ومن الطبيعي أيضا أن يمتلك نادٍ مثل هذا أكثر من 11 لاعبا يرغبون في المشاركة.

"إنه في وضع جيد وقد أظهر عدة مرات أنه جاهز عندما نحتاجه. من يدري ما إذا كان سيلعب معنا في المستقبل، لكن من الواضح أن أليسون هو الحارس الأول في هذه اللحظة".

واستهل نوتنجهام فورست أيضا مشواره في الموسم بشكل جيد، إذ حقق الفريق فوزا واحدا وتعادل مرتين.

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