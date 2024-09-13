المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ: موسيالا نجم البافاري وأي انتقاد له كلام فارغ

المصدر: وكالات

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يرى كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، أن ناديه محظوظ بوجود لاعب مثل جمال موسيالا.

وتأتي تصريحات فرويند بعد انتقادات وجهها المعلق التلفزيوني ولاعب الوسط السابق ديتمار هامان للاعب بايرن الشاب.

وقال فرويند في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "لماذا يتعرض جمال لانتقادات من قبل أشخاص يحملون مثل هذا الرأي، أجد الأمر سخيفا حقا".

أضاف فرويند "نحن سعداء للغاية بوجود لاعب مثله في الفريق. جمال لاعب يأتي الناس لمشاهدته. يمكنه حسم المباريات وهو أيضا لاعب جماعي من الطراز الأول".

وتابع "يمكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في العالم مستقبلا ويجب على بايرن ومنتخب ألمانيا أن يعتبرا نفسيهما محظوظين بوجوده في صفوفهما. إنه سيشكل العقد المقبل للمنتخب الوطني ونأمل أن يكون لبايرن أيضا".

في المقابل، أشاد البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن، بجمال موسيالا، حيث قال "يجب عليه أن يستمر بنفس الطريقة وألا يغير أي شيء. نحن سعداء بوجوده معنا".

وكان هامان كتب في عموده لشبكة (سكاي) التلفزيونية أول أمس الأربعاء أن موسيالا "لاعب فردي" و"غير جماعي" ولا يجعل اللاعبين من حوله أفضل.

وأضاف أنه إذا كان بإمكان بايرن مبادلة موسيالا بفلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، فعليه أن يفعل ذلك في أقرب وقت ممكن.

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