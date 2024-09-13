إصابات بالجملة لريال مدريد وأرسنال خلال فترة التوقف الدولي

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تستأنف بداية من يوم غد "السبت"، وكذلك دوري أبطال أوروبا الذي تنطلق المرحلة الأولى للمجموعات منه يوم "الثلاثاء" المقبل، العديد من الغيابات المؤثرة خاصة للفرق الكبرى، يتصدرها ريال مدريد، بسبب تعرض عدد كبير من لاعبيه للإصابة خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي"أيام الفيفا".

وتؤثر الإصابات بشكل كبير على أداء الفرق، خاصة ريال مدريد الذي يبدأ حمله الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، حينما يواجه شتوجارت الألماني يوم "الثلاثاء" المقبل، وقبله ريال سوسيداد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني غدا "السبت".

ويفقد فريق ريال مدريد جهود كل من الثنائي الفرنسي تشواميني، وفيرلاند ميندي، إضافة إلى البرازيلي ايدير ايلتاو، بعد تعرضهم للإصابة مؤخرا، مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف، إذ أصيب تشاوميني قبل المشاركة في دوري الأمم الأوروبية، وكذلك فيرلاند ميندي الذي لم يتمكن من خوض منافسات البطولة مع فرنسا بسبب الإصابة، فيما أصيب ايلتاو خلال تدريبات منتخب بلاده قبل مواجهة الإكوادور في تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية.

ويعد إرسنال الإنجليزي ثاني أبرز الفرق المتضررة من الإصابات بعد ريال مدريد، إذ تعرض لاعبه النرويجي مارتن أوديجارد لإصابة قوية في الكاحل خلال لقاء منتخب بلاده مع النمسا في دوري الأمم الأوروبية، وتعرض لاعبه الإيطالي المدافع الجديد ريكاردو كالافيوري لإصابة خلال لقاء منتخب بلاده مع فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

وفي الدوري الإسباني يفقد فريق برشلونة الثنائي الإسباني داني أولمو، وفيرمين لوبيز، إذ تعرض الأول للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في لقاء صربيا بدوري الأمم الأوروبية، فيما تعرض الثاني للإصابة خلال تواجده مع المنتخب الإسباني الأولمبي، ويغيب لمدة ثلاثة أسابيع بحسب بيان النادي.

كما يفقد أتلتيكو مدريد الإسباني بابلبو باريوس الذي تعرض للإصابة مع منتخب تحت 21 عاما، وكذلك الأرجنتيني موسو الذي أصيب خلال تدريباته مع منتخب الأرجنتين.

ويفقد مانشستر سيتي جهود مدافعه الهولندي ناثان آكي الذي تعرض للإصابة خلال لقاء منتخب بلاده مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وخلال فترة التوقف الدولي استبعاد المنتخب الإنجليزي كل من واتكينز لاعب استون فيلا وبالمر لاعب تشيلسي، وفيل فودين لاعب مانشستر سيتي، موضحا في بيانه أنه تمت إعادة اللاعبين لأنديتهم لإعادة تأهيلهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز