بداية مهتزة لمانشستر يونايتد.. وتين هاج يدعو إلى التريث حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

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دعا إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إلى ضرورة عدم إصدار حكم نهائي بشأن الفريق في الفترة الحالية، لاسيما وأن الموسم مازال في بدايته، مشيرا إلى أنه يتعين الانتظار حتى مايو القادم.

ويعاني مانشستر يونايتد من بداية مهتزة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، الذي استهله بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه فولهام، قبل أن يخسر 1 / 2 أمام مضيفه برايتون، ثم صفر / 3 أمام ضيفه وغريمه التقليدي ليفربول، ليحصد 3 نقاط فقط بعد خوضه مبارياته الثلاث الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، محتلا المركز الرابع عشر حاليا.

وقال تين هاج في مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من مساء أمس الخميس قبل لقاء يونايتد مع مضيفه ساوثهامبتون غدا السبت في افتتاح مباريات المرحلة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز "سنرى أين سنكون في شهر أيار/مايو القادم. الموسم لا يزال في بدايته".

أضاف تين هاج "هدفنا هو التتويج بالألقاب واحتلال أفضل مركز ممكن في الدوري بالطبع. سنبذل كل ما في وسعنا لنحقق الفوز في كل المباريات، ولنترك الحكم النهائي لشهر أيار/مايو المقبل".

وطالب مدرب يونايتد بعدم الالتفات للأحاديث الخارجية، حيث قال "إنها لا تؤثر علي. أدرك أين نقف الآن وإلى أين نتجه وما يتعين علينا فعله. لقد قلت من قبل إننا نمر بمرحلة انتقالية. ينبغي علينا أن نضم عددا كبيرا من اللاعبين الشباب للفريق، ولانزال ننتظر عودة المصابين".

أوضح المدرب الهولندي "إننا لا نبحث عن أعذار. أعلم جيدا واللاعبون أيضا يعلمون أننا يتعين علينا تحقيق الفوز في كل المباريات بصرف النظر عن جاهزية هذا اللاعب أو ذاك. سنركز في مبارياتنا وسنلعب بعقلية الانتصار في كل اللقاءات".

وفيما يتعلق بإيمان اللاعبين بالمشروع، كشف تين هاج "بالطبع نتائجنا الأخيرة لا تسعد أحدا، ولكن اللاعبين يؤمنون بالمشروع. عندما تنظر إلى جميع المباريات، سترى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ولكن بالطبع بالنظر إلى أننا نمر بفترة انتقالية ونبني فريقا جديدا، فينبغي علينا التحسن".

شدد مدرب مانشستر يونايتد "لدينا لاعبون بشخصيات رائعة، ويمكنك أن تشعر بروح الفريق. بإمكان الجميع رؤية الجودة التي يتمتع بها اللاعبون في التدريبات".

واختتم تين هاج تصريحاته قائلا "يجب علينا أن نفوز بكل المباريات، وهكذا سيكون النهج دائما. هذا لن يتغير".

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