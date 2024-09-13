أندية القمة تستعد لمعركة أوروبية.. إنتر ويوفنتوس في مواجهات محلية قوية

المصدر: وكالات

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تعود منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم مجددا، وذلك بعد فترة التوقف الدولي، حيث تنطلق مباريات الجولة الرابعة غدا السبت.

وسيكون إنتر ميلان، حامل لقب الموسم الماضي، على موعد مع مواجهة مضيفه مونزا، يوم الأحد، حيث يهدف إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وكان إنتر ميلان بدأ الموسم بالتعادل 2/2 مع جنوه، قبل أن يفوز على ليتشي بهدفين دون رد، ثم يكتسح أتالانتا برباعية في الجولة الماضية.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب الدوري برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، وستكون المباراة المقبلة بمثابة بروفة له قبل المباراة المرتقبة أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وسبق لإنتر مواجهة سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2023، حيث فاز الفريق الإنجليزي بهدف نظيف، ليخطف اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويدخل إنتر ميلان المواجهة بصفوف مكتملة، مع تواجد النجم الأرجنتيني الهداف لاوتارو مارتينيز إلى جانب المهاجم الفرنسي ماركوس تورام وأصحاب الخبرة فيدريكو ديماركو ونجم وسط منتخب إيطاليا نيكولو باريلا وغيرهم.

على الجانب الآخر، يسعى مونزا لتحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، بعدما خسر مباراة واحدة وتعادل في مباراتين من أصل ثلاث جولات خاضها.

وفي مباراة أخرى تقام يوم السبت، يحاول يوفنتوس تحقيق الفوز ومواصلة مشاركة إنتر ميلان في الصدارة، حينما يحل ضيفا على إمبولي.

وفاز يوفنتوس في أول مباراتين على كومو بثلاثية نظيفة، وعلى فيرونا بالنتيجة ذاتها، قبل أن يسقط في فخ التعادل السلبي مع روما في الجولة الثالثة.

لكن فريق المدرب تياجو موتا، سيحاول الخروج من مواجهة إمبولي بأقصى استفادة ممكنة، وذلك قبل أن يبدأ مشواره هو الآخر في دوري الأبطال، حيث سيواجه أيندهوفن الهولندي يوم الثلاثاء.

وقبل التوقف الدولي، كان يوفنتوس قد أنجز جميع صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية، حيث ضم الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس من فيورنتينا والبرتغالي فرانشيسكو كونسيساو قادما من بورتو.

واكتملت صفوف يوفنتوس الساعي بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا، إلى تحقيق لقب الدوري واستعادته مجددا للمرة الأولى منذ موسم 2019 / 2020، كما يهدف الفريق لتحقيق إنجاز على المستوى القاري من خلال مشاركته في دوري أبطال أوروبا، بعدما غاب الموسم الماضي عن كافة البطولات الأوروبية بسبب عقوبات حول اللعب المالي النظيف.

من جانبه، يحتل إمبولي المركز السابع برصيد خمس نقاط، جمعها من فوز وتعادلين ولم يخسر أي مباراة حتى الآن، لكنه لن يكون المرشح الأوفر حظا أمام الفريق الملقب بالسيدة العجوز.

ويسعى ميلان لتحقيق فوزه الأول في المسابقة، حينما يستضيف فينزيا، يوم السبت.

وحقق ميلان بداية سيئة في الموسم الجاري بعدما تعادل في مباراتين أمام تورينو ولاتسيو بنتيجة 2 /2، فيما خسر أمام بارما 1 /2.

وتسببت تلك النتائج في انتقادات عديدة للمدرب البرتغالي باولو فونسيكا، الذي تولى المنصب خلفا لستيفانو بيولي مطلع الموسم الجاري، وتأتي تلك الانطلاقة السيئة قبل أيام قليلة من مواجهة ليفربول الإنجليزي في مستهل مشوار الفريق بدوري أبطال أوروبا.

وسيكون ميلان على موعد مع مباريات قوية في دوري أبطال أوروبا، حيث إنه سيواجه كذلك ريال مدريد الإسباني، حامل لقب البطولة، وباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني، وكلوب بروج البلجيكي وريد ستار بلجراد الصربي ودينامو زغرب الكرواتي وجيرونا الإسباني وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

على الجانب الآخر، حصل فينزيا على نقطة وحيدة من ثلاث مباريات، وهو الفريق الصاعد لبطولة الدوري هذا الموسم من الدرجة الثانية.

وفي باقي المباريات، يلعب يوم السبت كومو وبولونيا، ويلعب الأحد، جنوه مع روما وأتالانتا وفيورنتينا، وتورينو وليتشي وكالياري ونابولي، ويلعب الاثنين، بارما وأودينيزي، ولاتسيو وفيرونا.

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