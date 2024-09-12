تصعيد داخلي يهدد مستقبل فينيسيوس في ريال مدريد

المصدر: البيان

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تشير تقارير إعلامية إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أعرب عن استياءه الكبير من تصريحات لاعبه الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور الأخيرة، التي تناولت ملف استضافة كأس العالم 2030.

جاء هذا الغضب بعد أن طالب فينيسيوس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسحب حق تنظيم البطولة من إسبانيا، إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة للتصدي للهتافات العنصرية في ملاعبها.

إسبانيا، بالتعاون مع البرتغال والمغرب، حصلت على حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2030، في سابقة تاريخية حيث ستُقام البطولة للمرة الأولى عبر قارتين مختلفتين.

ورغم أن البطولة ستنطلق في أمريكا الجنوبية، فإن إسبانيا تعتزم استضافة المباراة النهائية على ملعب "سانتياغو برنابيو"، معقل ريال مدريد.

التصريحات التي أدلى بها فينيسيوس أثارت استياء رئيس ريال مدريد، خاصة في ظل الجهود التي يبذلها بيريز لضمان استضافة النهائي على ملعب النادي.

وفقًا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن بيريز انزعج من تصريحات فينيسيوس، حيث اعتبرها تهديدًا لخططه الخاصة بمونديال 2030.

التقارير أفادت أن بيريز ليس وحده الذي يشعر بالاستياء، بل أثارت تصريحات فينيسيوس، وزميله رودريغو، استياءً داخل أروقة النادي.

الثنائي عادة ما يتجنب التحدث للإعلام الإسباني، لكنهما يفضلان التحدث بشكل موسع للإعلام البرازيلي خلال فترات التوقف الدولي، وهو ما أزعج الإدارة.

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