بايرن ميونخ يواجه تحدي كيل بحثًا عن العلامة الكاملة واستعادة هيبته

المصدر: وكالات

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يتطلع باير ليفركوزن حامل اللقب لتصحيح مساره سريعا بعد انتهاء رحلته مع الأرقام القياسية في الجولة الماضية من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) وبات يستهدف الآن الخروج فائزا من مواجهته أمام مضيفه هوفنهايم عصر السبت في الجولة الثالثة، والتي تأتي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأنهى لايبزج السلسلة القياسية الخالية من الهزائم لليفركوزن بطل البوندسليجا وكأس ألمانيا وكأس السوبر في الموسم الماضي، وفاز عليه 3 /2 في الجولة الماضية، بعد 35 مباراة لم يعرف خلالها طعم الهزيمة في البوندسليجا.

ويحتل ليفركوزن المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط، حصدها من الفوز على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 3 /2 في الجولة الافتتاحية، ثم أتبع ذلك بالفوز على مضيفه كارل زايس يينا بهدف دون رد في الدور الأول لكأس ألمانيا، قبل أن يتعثر بشكل مفاجئ أمام ضيفه لايبزج، الذي يقتسم الصدارة مع هايدنهايم وبايرن ميونخ بالعلامة الكاملة، برصيد ست نقاط نقاط لكل منهم.

ولن تكون المواجهة سهلة أمام هوفنهايم المتسلح بعنصري الأرض والجمهور، والذي يطمح بدوره لتصحيح مساره بد الخسارة أمام مضيقه اينتراخت فرانكفورت 1 /3 في الجولة الماضية، بعد فوزه في الجولة الاولى على ضيفه هولشتاين كيل 3 /2.

ويعتمد ليفركوزن بشكل أساسي على خط هجومه المكون من فيكتور بونيفاس وباتريك شيك ومن خلفهم جوناس هوفمان وجرانيت تشاكا، بجانب فلوريان فريتز الموهبة الصاعدة بسرعة الصاروخ في منتخب ألمانيا، وكذلك جيريمي فريمبونج واليخاندرو جريمالدو.

وقدم ليفركوزن مسيرة استثنائية في الموسم الماضي، حيث بات أول فريق يتوج باللقب دون تلقيه أي هزيمة، كما احتل المركز الثاني في قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 89 هدفا بينما أمتلك أقوى خط دفاع إذ اهتزت شباكه 24 مرة فقط، في المقابل احتل هوفنهايم المركز السادس في قائمة الفرق الأكثر تسجيلا للأهداف برصيد 66 هدفًا، وهو نفس عدد الأهداف التي سكنت شباكه.

ويرجع أخر انتصار لهوفنهايم على ليفركوزن إلى 20 آب/أغسطس 2022، في الوقت الذي حسم فيه ليفركوزن أخر ثلاث مواجهات مباشرة بين الفريقين بنتيجة 3 /1 و3 /2 و2 /1 على الترتيب.

على الجانب الأخر يلتقي بايرن ميونخ البطل القياسي للبوندسليجا مع مضيفه هولشتاين كيل الصاعد حديثا لدوري الأضواء، مساء السبت بعد الفوز في أول مباراتين بالموسم.

وبدأ بايرن ميونخ رحلة البحث عن لقب البوندسليجا الذي غاب عنه الموسم الماضي بعد هيمنة مطلقة استمرت 11 عاما على اللقب، بالفوز على مضيفه فولفسبورج 3 /2 ثم تغلب على ضيفه فرايبورج 2 /صفر، أما كيل فقد خسر أول مباراتين له على يد هوفنهايم ثم فولفسبورج، ويبحث عن أول نقطة له هذا الموسم.

ويرفع النادي البافاري شعار الثأر في مواجهة كيل الذي فاز عليه في المواجهة الوحيدة التي جمعت بينهما، بعد تفوقه عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 6 /5 في الدور الثاني لكأس ألمانيا موسم 2020 /2021، في أخر مباراة للمدرب السابق هانسي فليك، المدرب الحالي لبرشلونة الإسباني.

ويستهدف كيل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة للاحتفال وسط جماهيره التي مازالت لا تصدق حتى الآن أن فريقها أصبح عضوا بالبوندسليجا.

ويعول بايرن ميونخ بشكل كبير على هاري كين الذي خاض مباراته رقم 100 مع منتخب إنجلترا بجانب تسجيله هدفي الفوز على فنلندا في دوري أمم أوروبا، بجانب الصاعد الواعد جمال موسيالا الذي يقدم مستويات مميزة مع منتخب ألمانيا رفقة فيرتز نجم ليفركوزن.

ويخضع بوروسيا دورتموند لاختبار صعب في مواجهة ضيفه هايدنهايم المتصدر، غدا الجمعة في افتتاح الجولة الثالثة.

ويتطلع دورتموند للعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادله السلبي المحبط مع فيردر بريمن في الجولة الماضية قبل فوزه في الجولة الافتتاحية على اينتراخت فرانكفورت 2 /صفر، أما هايدنهايم فيسعى من جانبه للمحافظة على العلامة الكاملة والتثبث بالصدارة، بعد فوزه في أول جولتين على سانت باولي وعلى أوجسبورج بجانب تأهله لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي بخلاف تقدمه للدور الثاني بكأس ألمانيا، في بداية خيالية للفريق وجماهيره.

ويسعى المهاجم الغيني الدولي سيرهو جيراسي لتسجيل المشاركة الأولى له بقميص بوروسيا دورتموند، إذ لم يشارك اللاعب المنضم من شتوتجارت في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، في أي مباراة مع الفريق حتى الآن بسبب إصابته في الركبة.

وقال نوري شاهين المدير الفني لدورتموند "يترك انطباعا جيدا في المران. يتدرب حاليا من دون توقف. إنه منخرط تماما".

وعن قرار الدفع به في المباراة المقبلة قال المدرب التركي: "سننتظر لنرى ما إذا كان سيشارك في التشكيل الأساسي أم سيتواجد على مقاعد البدلاء".

في الوقت نفسه، يغيب جيوفاني رينا لعدة أسابيع بسبب إصابة عضلية أصيب بها أثناء تواجده مع المنتخب الأمريكي.

ويغيب المدافع نيكو شلوتربيك بسبب الإيقاف وقد يتم استبداله بالجزائري الدولي رامي بن سبعيني.

وعن بن سبعيني قال شاهين: "أحب اللاعب. أظهر بالفعل ما الذي يمكنه فعله. الآن نتمنى أن يجلب الانسجام لبوروسيا دورتموند أيضا".

وأعرب شاهين عن احترامه الشديد لهايدنهايم، الذي يسافر إلى دورتموند وهو يتصدر جدول الترتيب برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز بأول مباراتين. في المقابل حصد دورتموند 4 نقاط حتى الآن.

وقال شاهين قبل خوض مباراته الرابعة الرسمية مع دورتموند: "أعتقد أن هايدنهايم فريق جيد للغاية. إنهم وحدة منظمة لا يخشون الدفاع. يقومون بما يستطيعون فعله".

على الجانب الأخر يتمنى هايدنهايم استمرار توهج نجمه الصاعد بول فارنر /18 عاما/ الوافد على سبيل الإعارة من صفوف بايرن ميونخ، والذي سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في أول أربع مباريات له.

وفي مواجهة قوية يلتقي لايبزج مع ضيفه يونيون برلين يوم السبت، بعد بداية رائعة للفريقين في الموسم الحالي.

وفاز لايبزج في أول مباراتين له على حساب بوخوم 1 / صفر وليفركوزن 3 /2 في الوقت الذي تعادل فيه يونيون برلين مع ماينز 1 /1 ثم فاز على سانت باولي 1 /صفر.

ويبحث شتوتجارت وصيف الموسم الماضي عن العودة للطريق الصحيح عبر مواجهته أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ، بعد بدايته الباهتة في الموسم الحالي.

وتلقى شتوتجارت خسارة مفاجئة على ملعب فرايبورج 1 /3 في الجولة الافتتاحية قبل أن يتعادل مع ماينز 3/ 3 في الجولة الثانية.

وفي باقي المباريات يلتقي فولفسبورج مع فرانكفورت وفرايبورج مع بوخوم يوم السبت واوجسبورج مع سانت باولي وماينز مع فيردر بريمن يوم الأحد.

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