معركة الصدارة تشتعل بين برشلونة والريال في الجولة الخامسة بالدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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يسعى فريق برشلونة لمواصلة بدايته المثالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فريق جيرونا يوم الاحد المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويتواجد برشلونة على قمة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة في أول أربع مباريات بالمسابقة، في المقابل، يتواجد جيرونا في المركز الخامس برصيد سبع نقاط حصدها من الفوز بمباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

ويدخل برشلونة اللقاء بدافع الفوز بالمباراة من أجل الثأر من خسارته في مباراتي الموسم الماضي أمام جيرونا بنتيجة واحدة هي 2 / 4.

قدم برشلونة عروضا قوية قبل فترة التوقف الدولي الحالية، وكان آخرها الفوز 7 / صفر على بلد الوليد، ولكن يخشى هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، أن تؤثر فترة التوقف على لاعبيه بالسلب في ظل ابتعادهم عن خوض المباريات.

لذلك، حرص فليك على تكثيف التدريبات من أجل استعادة التفاهم بين اللاعبين وطالب لاعبيه ببذل أقصى جهد لهم في اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

ويعلم فليك أن المباراة لن تكون سهلة في ظل رغبة جيرونا في تكرار الإنجاز الذي حققه في الموسم الماضي عندما احتل المركز الثالث بعدما جمع 81 نقطة.

ويعول فليك على تألق الإسباني الشاب لامين يامال والمهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وداني أولمو وفيران توريس.

في المقابل يواجه ميجيل سانشيز، مدرب جيرونا، أزمة في خط الوسط خاصة وأن أوريول روميو، لن يكون متاحا لمواجهة ناديه الأصلي (برشلونة)، فيما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق يانجل هيريرا باللقاء بسبب الإصابة.

ويعول سانشيز على الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه بعد الفوز في آخر مباراتين بالدوري.

وفي مباراة أخرى، يتطلع فريق ريال مدريد لمواصلة مطاردته لفريق برشلونة على قمة الدوري عندما يواجه مضيفه ريال سوسيداد بعد غد السبت في ذات الجولة.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط جمعها من الفوز بمباراتين والتعادل في مثلهما، في المقابل يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثالث عشر برصيد أربع نقاط حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في مباراتين.

ويتعين على كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، خوض اللقاء بدون 6 لاعبين هم ديفيد ألابا، وجود بيلينجهام، وإدواردو كامافينجا، وداني سيبايوس، وإيدير ميليتاو وأوريلين تشواميني الذين يواصلون التأهيل بعد إصابتهم.

ورغم هذه الإصابات لكن أنشيلوتي يعول على تألق العديد من النجوم يأتي في مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والكرواتي لوكا مودريتش وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور.

ويدخل الريال المباراة منتشيا بفوزه في آخر مباراة له بالدوري أمام ريال بيتيس بهدفين نظيفين.

ويأمل أنشيلوتي في تحقيق الفوز على سوسيداد خاصة وأنها ستكون المباراة الأخيرة للفريق قبل أن يستهل مشواره في النسخة الجديدة بدوري أبطال أوروبا حينما يواجه شتوتجارت الألماني الثلاثاء المقبل.

في المقابل، يدخل سوسيداد اللقاء بحثا عن تحقيق فوزه الأول بعدما فشل في آخر مباراتين من تحقيق أي انتصار حيث خسر أمام ألافيس 1 / 2 وتعادل مع خيتافي سلبيا في آخر مواجهتين، حيث يهدف لاستعادة توازنه في الدوري والتقدم خطوة في جدول الترتيب.

وتفتتح مباريات هذه الجولة غدا الجمعة حينما يلتقي ريال بيتيس مع ضيفه ليجانيس.

وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم السبت حيث يلعب ريال مايوركا مع فياريال وإسبانيول مع ديبورتيفو ألافيس، وإشبيلية مع خيتافي.

وفي مباريات الأحد، يلتقي سلتا فيجو مع بلد الوليد، ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد مع بلنسية.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الاثنين حيث يلعب رايو فاييكانو مع أوساسونا.

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