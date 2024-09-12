سول تستضيف أضخم حدث كروي آسيوي في 2024

المصدر: وكالات

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أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، أن النسختين القادمتين من الحدثين الرئيسيين للاتحاد القاري (حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي السنوي ، ومؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية لعام 2024) سيقامان في سول، عاصمة كوريا الجنوبية.

ولأول مرة على الإطلاق، سيقام الحدثان الرئيسيان في نفس المدينة على التوالي، حيث من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوي في سول بتاريخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2024 في قصر السلام الكبير بجامعة كيونج هي، بينما يتبعه مؤتمر رؤساء وأمناء عامي الاتحادات الوطنية والإقليمية 2024، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام من 30 تشرين الأول/أكتوبر حتى الأول من تشرين الثاني/نوفمبر في فندق كونراد سيول.

وستكرم النسخة الثامنة والعشرون من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الإنجازات الرائعة لكرة القدم الآسيوية من خلال الكشف عن جائزة ماسة الاتحاد الآسيوي المرموقة، وجائزة أفضل لاعب ولاعبة في آسيا، إلى جانب مجموعة من الجوائز التي يتم من خلالها تكريم الاتحادات الوطنية والإقليمية الأعضاء لتصاعد أدائها ونجاحها سواء على أرض الملعب أو خارجه.

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