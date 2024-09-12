عودة الدوري الفرنسي بعد التوقف الدولي.. باريس يستعد لاختبار بريست بدون نجومه

المصدر: وكالات

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تعود عجلة الدوري الفرنسي لكرة القدم للدوران مجددا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي للمنتخبات الوطنية لشهر سبتمبر الجاري، حيث تنطلق منافسات الجولة الرابعة من الليج وان، غدا الجمعة.

وتقام الجمعة مباراة واحدة تجمع بين سانت إيتيان الصاعد من الدرجة الثانية ضد ضيفه ليل الساعي بدوره للعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته بثلاثية لهدف واحد في الجولة الثالثة أمام باريس سان جيرمان، وذلك بعد انتصارين على ريمس وأنجيه في أول جولتين.

أما الفريق العريق سانت إيتيان ثاني أكثر الأندية تتويجا باللقب برصيد عشر مرات، فيكافح بقوة للخروج من النفق المظلم حيث يتذيل جدول الترتيب في المركز الثامن عشر بلا رصيد بعد ثلاث هزائم أمام موناكو ولوهافر وبريست في بداية مشواره.

وتستأنف الجولة يوم السبت بثلاث مباريات حيث يلعب باريس سان جيرمان حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة أمام بريست، ويصطدم أولمبيك مارسيليا بضيفه نيس، بينما سيخرج موناكو خارج ملعبه لملاقاة أوكسير.

وعلى ملعب حديقة الأمراء سيكون المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان محروما من جهود لاعب الوسط الشاب وارن زاير إيمري بسبب إصابته خلال معسكر منتخب فرنسا هذا الشهر، بينما تحوم شكوك أيضا حول جاهزية الثنائية البرتغالي نونو مينديس وفيتينيا أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام 2024.

ويدرك إنريكي جيدا صعوبة مواجهة بريست ثالث الترتيب في الموسم الماضي والذي يستعد أيضا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أسابيع قليلة.

ويطمع المدرب الإسباني ولاعبوه في تحقيق العلامة الكاملة بفوز رابع على التوالي لاكتساب مزيد من الثقة قبل بداية مشوار الفريق في دوري الأبطال أواخر الشهر الجاري.

وسيغيب عن صفوف سان جيرمان أيضا مهاجمه البرتغالي جونسالو راموس الذي خضع لعملية جراحية في كاحل القدم، لكن الفريق لديه ركائز أخرى فعالة مثل عثمان ديمبلي وراندال كولو مواني ولي كانج إن وأشرف حكيمي وبرادلي باركولا الذي سجل أربعة أهدا ف في الدوري هذا الموسم.

أما فريق بريست فيأمل أيضا في تحسين مركزه حيث يقبع في المركز الثاني عشر بعد نتائج مخيبة في انطلاقة مشواره بالدوري بخسارتين أمام مارسيليا ولانس قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على سانت إيتيان في الجولة الماضية.

وسيكون ملعب فيلودورم على موعد مع مباراة قوية بين مارسيليا وضيفه بريست، حيث يسعى أصحاب الأرض بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو دي تشيربي لمواصلة الصحوة وتأمين وصافة الترتيب التي يحتلها برصيد سبع نقاط آملا في أي تعثر لسان جيرمان صاحب الصدارة.

وقد لمع بصفوف مارسيليا في الجولات الثلاث الأولى لاعبه الإنجليزي ميسون جرينوود المنضم من مانشستر يونايتد والذي يعتلي قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بتسجيله 5 أهداف.

أما نيس الذي يضم بين صفوفه محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر فيتطلع بدوره أيضا لتجاوز هذا الاختبار الصعب في معقل مارسيليا والخروج بنتيجة إيجابية لتحسين مركزه حيث يوجد حاليا في المركز الثامن برصيد أربع نقاط بعد فوز وتعادل وخسارة في بداية المشوار.

أما أوكسير صاحب المركز الثالث عشر برصيد ثلاث نقاط يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور عندما يلاقي موناكو، في تصحيح مساره بعد خسارتين متتاليتين أفسدا نشوة الفوز على نيس في افتتاح الموسم.

ويدرك موناكو بقيادة مدربه النمساوي آدي هوتر أنه لا بديل عن الفوز أمام أوكسير لفض الاشتباك في جدول الترتيب حيث يحل فريق الإمارة رابعا برصيد سبع نقاط متساويا مع مارسيليا ونانت ولانس.

وتختتم منافسات الجولة الرابعة للدوري الفرنسي بخمس مباريات يوم الأحد، أبرزها لانس ضد أولمبيك ليون، بينما يلعب رين ضد مونبيلييه، ونانت مع ريمس، وستراسبورج مع آنجيه، وتولوز مع لوهافر.

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