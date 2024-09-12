"إعادة بناء أو الفناء".. رونالدو يشخص داء مانشستر يونايتد

المصدر: وكالات

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قال كريستيانو رونالدو قائد النصر المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي عليه إعادة بناء كل شيء في النادي من الصفر إذا كان يرغب في المنافسة على الألقاب الكبرى مرة أخرى.

وفاز المهاجم البرتغالي (39 عاما) بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى لقب في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية خلال فترته الأولى مع يونايتد من 2003 إلى 2009 وقال إنه لا يزال يحب النادي الذي احتل المركز الثامن في الدوري الموسم الماضي.

وقال رونالدو، في حديثه في بودكاست (ريو فرديناند يقدم) الذي من المقرر أن يبث كاملا اليوم الخميس، إنه سعيد بالطريقة التي يستثمر بها مسؤولو النادي بقيادة رئيس شركة إنيوس جيم راتكليف في البنية التحتية.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن البرتغالي قوله "في رأيي إنهم بحاجة إلى إعادة بناء كل شيء.

"النادي يحتاج إلى الوقت لإعادة البناء لأنه لا يزال أحد أفضل الأندية في العالم لكنه بحاجة إلى التغيير. إنهم يدركون أن هذه هي الطريقة الوحيدة.

"أعتقد أن المستقبل سيكون مشرقا. أعتقد أنهم لا يعتمدون فقط على المواهب. عليهم أن يعيدوا البناء من الصفر. وإلا فلن يتمكنوا من المنافسة. سيكون الأمر مستحيلا".

ويحل يونايتد، الذي يحتل المركز 14 في الدوري، ضيفا على ساوثامبتون بعد غد السبت.

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