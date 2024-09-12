جون تيري لـ«البيان»: سيطرة مانشستر سيتي على «البريمرليغ» ستتواصل لمواسم أخرى

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد جون تيري نجم الكرة الإنجليزية وقائد المنتخب الإنجليزي وتشيلسي سابقاً، أن سيطرة مانشستر سيتي على الدوري الإنجليزي ستتواصل لمواسم أخرى بفضل إدارته الجيدة وامتلاكه مدرباً رائعاً وأفضل اللاعبين، وقال لـ«البيان»: مانشستر سيتي قام بعمل جيد جداً خلال السنوات الأخيرة في الوقت الذي لا تدار فيه باقي الأندية بالطريقة نفسها، لسوء الحظ بالنسبة لي ستتواصل سيطرتهم على الدوري الإنجليزي لمواسم أخرى.

وأشاد أسطورة الفريق الأزرق بالعمل الكبير الذي تقوم إدارة مانشستر سيتي للحفاظ على استدامة التطور في الأداء والنتائج، ما مكن الفريق من فرض سيطرته على لقب البريمرليغ في السنوات الأخيرة.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أعقاب الموسم الماضي، للمرة العاشرة في تاريخه، والثامنة تحت قيادة مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار منذ أن آلت إليها ملكية النادي عام 2008، وتأسيس مجموعة سيتي جروب لكرة القدم لاحقاً.

وحقق مانشستر سيتي إنجازاً غير مسبوق في الدوري الانجليزي بفوزه باللقب 4 مرات على التوالي، منذ موسم 2020 - 2021 إلى موسم 2023 - 2024، وهو ما لم يسبقه إليه أي نادٍ إنجليزي آخر على مدار تاريخ البريمرليغ.

ولعب تيري في صفوف تشيلسي من 1995 وحتى 2017، وتخللتها فترة إعارة قصيرة 3 أشهر فقط في سنة 2000 معاراً لنوتنغهام فوريست، وأنهى مسيرته الكروية في أستون فيلا، وحقق تيري 15 بطولة مع تشيلسي.

تغييرات كبيرة

وأعرب تيري عن تفاؤله بقدرة تشيلسي على العودة سريعاً إلى منصات التتويج بعد التغييرات الكبيرة التي شهدها على مستوى ملكية النادي وتعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مديراً فنياً للفريق خلفاً للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وقال: شهد تشيلسي تغييرات كبيرة، ومع وجود ملكية جديدة ومدرب جديد والعديد من اللاعبين الجدد، أصبح الوضع مختلفاً، لا نعلم ماذا يمكن أن يحدث هذا الموسم وآمل أن يتمكن الفريق من العودة إلى الفوز بالبطولات كما اعتدنا ذلك سابقاً، إنها مرحلة جديدة وأعتقد بأنهم قادرون على ذلك ولكن نحتاج بضع سنوات حتى تستقر الأمور قليلاً.

مثال رائع

وعن رأيه في اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول، قال تيري: نحن محظوظون بمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه رائع والأطفال يحبون مشاهدته وهو مثال رائع لهم وملهم، لا أعرف ما إذا كان سيبقى في ليفربول أو ينتقل بنهاية عقده، لست متأكداً. وأضاف: إنه أحد لاعبي الصف الأول، سريع جداً، قوي جداً، ويسجل الأهداف ويصنع الأهداف للجميع أيضاً. نعم، إنه يفعل كل شيء.

وانضم صلاح إلى ليفربول في صيف العام 2017 قادماً من روما، وفي أول موسم له سجل للفريق 44 هدفاً في جميع المسابقات، وحتى الآن أحرز اللاعب 214 هدفاً في 352 مباراة ظهر فيها بقميص الريدز، فيما ينتهي عقده مع الفريق يونيو المقبل.

وكشف تيري عن حبه الكبير لدبي، مشيراً إلى أنه يحرص على زيارتها بشكل مستمر منذ ربع قرن سواء للسياحة أو العمل وأنها المكان المفضل له ولعائلته، ولذلك يقضي بها فترات طويلة على مدار العام، وقال: أزور دبي منذ سنوات طويلة، لذا يمكنني ملاحظة هذا التغير والتطور العمراني المتواصل الذي تشهده وما تضمه من معالم سياحية وأبراجها وشوارعها الجميلة ما يوفر لسكانها أسلوب حياة عصرياً وراقياً، والأمان والرفاهية، بالنسبة لي دبي واحد من أفضل الأماكن التي يمكن العيش فيها في العالم.

وأعرب نجم تشيلسي السابق عن سعادته باللعب في مباراة كأس الأساطير، المقررة إقامتها في دبي 30 نوفمبر المقبل وقال إنه يشعر بالحماس لرؤية العديد من الأصدقاء والزملاء السابقين، وسعيد بالعودة إلى دبي أيضاً.

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