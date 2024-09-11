ضربة موجعة لليفربول.. إليوت يغيب عن الملاعب بسبب كسر في القدم

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت تقارير إعلامية ان هارفي إليوت، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يواجه خطر الغياب لمدة شهر على الأقل بعدما تعرض لكسر في القدم.

وذكرت صحيفتا "ذي تايمز" و"تليجراف" أن إليوت /21 عاما/ تعرض للإصابة بينما كان متواجدا مع المنتخب الإنجليزي تحت 21 عاما.

واستبعد إليوت من المنتخب الأربعاء الماضي وغاب عن المباراتين أمام إيرلندا الشمالية والنمسا.

وجاءت إصابة إليوت في وقت مزدحم بالنسبة لفريق ليفربول، الذي يخوض سبع مباريات في ثلاثة أسابيع بالدوري الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

ويستأنف ليفربول حملته بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بمواجهة ضيفه نوتينجهام فورست يوم السبت، قبل السفر إلى إيطاليا لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وشارك إليوت في 34 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف، ولكنه شارك كبديل مرة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات من الدوري هذا الموسم تحت قيادة أرني سلوت.

وذكرت وكالة الانباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن ليفربول رفض الرد على استفسارها، اليوم الأربعاء، بشأن التأكد من صحة هذه التقارير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز