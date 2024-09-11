كورينثيانز يقدم نجمه الجديد.. ديباي ينضم إلى قائمة الأساطير الأوروبية في الدوري البرازيلي

المصدر: وكالات

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وصل المهاجم الهولندي ممفيس ديباي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع نادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم.

ومن المتوقع أن يتم تقديم ديباي (30 عاما)، الذي غادر فريق أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، للجماهير في وقت لاحق في ملعب نيو كيميكا أرينا قبل أن يلعب كورينثيانز مباراة إياب ربع نهائي كأس البرازيل ضد جوفينتود.

وخسر الفريق، ومقره ساو باولو، والذي يحظى بتشجيع أكثر من 35 مليون شخص، مباراة الذهاب بنتيجة هدف لهدفين.

ومن المقرر أن يعقد ديباي مؤتمرا صحفيا على نفس الملعب صباح الخميس.

غادر ديباي روتردام بعد ظهر الثلاثاء على متن طائرة من طراز "غلف ستريم جي 550″.

ونشر المهاجم صورة للطائرة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة برسالة تقول "عائد إلى الديار".

شارك نجم نادي بي اس في آيندهوفن السابق مع منتخب هولندا في بطولة أوروبا.

ومن بين اللاعبين الأوروبيين الآخرين الذين لعبوا لفترات في أندية برازيلية كلارنس سيدورف في بوتافوغو، والصربي ديان بيتكوفيتش، الذي لعب لعدة أندية ولا يزال بطلا بالنسبة لجماهير فلامنغو، والفرنسي دميتري باييت، الذي يلعب حاليا في فاسكو دا غاما.

لعب ديباي، الذي خضع لفحوص طبية في هولندا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لأندية مانشستر يونايتد وليون وبرشلونة قبل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

يكافح كورينثيانز لتجنب الهبوط في الدوري البرازيلي، مع تبقي 13 جولة على نهاية الموسم.

ويتواجد الفريق في الدور ربع النهائي من كأس البرازيل وكوبا سود أمريكانا، ثاني أهم بطولة للأندية في أمريكا الجنوبية.

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