سباق الأندية الأوروبية والسعودية لضم صلاح.. أين ستكون وجهته؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يبدو أن مستقبل محمد صلاح، نجم ليفربول، قد بات أكثر غموضًا مع اقتراب نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي في صيف 2025.

تصريحاته الأخيرة حول احتمالية انتهاء مسيرته مع "الريدز" بنهاية هذا الموسم أضافت مزيدًا من الشكوك حول استمراره.

صلاح، الذي يعد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة، لم يتلقَ بعد أي عرض رسمي لتجديد عقده مع ليفربول، وهو ما فتح الباب أمام عدة أندية كبيرة لبدء مفاوضات لضمه في صفقة انتقال حر، بمجرد دخوله الأشهر الستة الأخيرة من عقده في يناير المقبل.

ووفقًا للوائح الفيفا، سيكون لصلاح الحرية في التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ جديد خلال تلك الفترة.

من بين الأندية المهتمة بضم اللاعب المصري، يأتي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مقدمة الفرق التي تسعى للاستفادة من خدماته.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن باريس سان جيرمان يراقب الوضع عن كثب، ويعتبر صلاح هدفًا رئيسيًا لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الفريق الباريسي، الذي يسعى دائمًا لضم النجوم العالميين، يأمل أن يتمكن من إقناع صلاح بالتوقيع في يناير المقبل، ليكون جزءًا من خطط النادي للمنافسة على الألقاب القارية والمحلية.

في نفس الوقت، لا يمكن إغفال الاهتمام المتزايد من الأندية السعودية، حيث يبدي كل من الهلال والاتحاد رغبة كبيرة في ضم صلاح، ضمن خططهم لجذب أفضل اللاعبين العالميين إلى الدوري السعودي.

يبقى السؤال الأهم، هل يفضل صلاح التوجه نحو أوروبا مع نادٍ مثل باريس سان جيرمان، أم يختار خوض تجربة جديدة في الشرق الأوسط مع الأندية السعودية؟

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