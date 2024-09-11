أياكس ومانشستر يونايتد يقدمان ثنائي الهجوم الجديد لهولندا في دوري الأمم الأوروبية

المصدر: وكالات

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خفف الأداء القوي للثنائي برايان بروبي وجوشوا زيركزي في أول مباراتين للمنتخب الهولندي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم مشاعر القلق من الافتقار إلى العمق هجوميا في غياب ممفيس ديباي.

وقال المدرب رونالد كومان إنه سعيد بأداء الثنائي في مباراتي البوسنة وألمانيا ليرد على تساؤلات بشأن خليفة ديباي المحتمل في حال استمر الغموض يكتنف مستقبل اللاعب (30 عاما) مع المنتخب الوطني.

ووقع ديباي، ثاني الهدافين التاريخيين لهولندا برصيد 46 هدفا في 98 مباراة، عقدا مع كورنثيانز البرازيلي ومن المرجح أن يعود للمنافسة مع هولندا بمجرد أن يكون جاهزا.

وهز زيركزي، الذي انضم لمانشستر يونايتد الإنجليزي في يوليو تموز الماضي، الشباك في أول مشاركة أساسية له مع المنتخب يوم السبت الماضي حين استهلت هولندا حملتها بدوري الأمم بالفوز 5-2 على البوسنة في أيندهوفن.

وحصل مهاجم أياكس أمستردام بروبي (22 عاما) على فرصته لإثبات نفسه أمام ألمانيا وكان مصدر خطورة كبيرة لدفاعهم في التعادل 2-2 أمس الثلاثاء بأمستردام بعد استبدال رقيبه جوناثان تاه بين الشوطين.

وقال كومان "تم استبدال تاه لسبب وجيه، لقد سحب قميص بروبي خمس مرات وارتكب خطأ في كل مرة، صمد بروبي أمامه بشكل جيد.

"ساهم بروبي أيضا في الهدف الثاني، أنا راض للغاية عنه، لقد حصل على فرصته واغتنامه لها بهذا الشكل كان أمرا رائعا.

"أنا سعيد لأنني اخترته. إنه سريع وقوي".

ولم يلعب زيركزي (23 عاما) أساسيا أمس الثلاثاء لكن كومان أشاد به أيضا.

وأعلن كومان مسبقا أن زيركزي سيبدأ المباراة الأولى وبروبي الثانية.

وقال كومان يوم السبت "جوشوا لاعب قوي وشكل مع تياني ريندرز ثنائيا جيدا".

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