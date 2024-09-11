إصابة أوديغارد تقلب موازين النرويج.. تشخيص إصابة الكاحل يثير القلق

المصدر: وكالات

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قال طبيب المنتخب النروجي لكرة القدم أولا ساند الأربعاء إن الشك يحوم حول مشاركة القائد مارتن أوديغارد في الجولتين الثالثة والرابعة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض قائد أرسنال الإنكليزي الى التواء في الكاحل الأيسر مساء الاثنين في أوسلو إثر احتكاك مع لاعب وسط النمسا كريستوف باومغارتنر خلال مباراة المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية (2-1).

وعاد أوديغارد الذي احتاج الى عكازات للمشي، الى لندن الثلاثاء على متن طائرة خاصة حيث سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي.

وقال ساند لصحيفة "في جي" إن "هذه الأنواع من إصابات الكاحل غالبا ما تستغرق ما لا يقل عن ثلاثة أسابيع. أي شيء أقل من ذلك هو مكافأة. ويمكن أن يستغرق وقتا أطول".

وأبدى ساند شكوكه بشأن قدرة اللاعب على استعادة لياقته في الوقت المناسب لخوض المباراتين المقبلتين في دوري الأمم الأوروبية التي من المقرر أن تخوضهما النروج ضد سلوفينيا في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل في أوسلو وضد النمسا في لينتس في 13 منه.

وأضاف "كل من (المدرب سولبايكن) ستالي وأنا نعلم أن المشاركة في هذا المعسكر معلقة بخيط رفيع" بالنسبة لأوديغارد، موضحا "الأمر ليس مستبعدا، ولكن علينا أن ننتظر ونرى ما يكشفه عنه التصوير بالرنين المغناطيسي ومدى سرعة استجابته للعلاج".

وقال إن صور التصوير بالرنين المغناطيسي قيد الدراسة، موضحا "لا يوجد اشتباه في حدوث كسر".

وسيضطر أوديغارد أيضا إلى الغياب عن مباريات فريقه اللندني خصوصا في دوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا الإيطالي في 19 أيلول/سبتمبر الحالي وضد باريس سان جرمان الفرنسي في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

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