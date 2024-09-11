قمة ألمانيا وهولندا.. القميص رقم 13 يتحول إلى ذكرى تاريخية

المصدر: وكالات

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اعتبر المهاجم دينيز أونديف أن قميصه رقم 13 بمثابة جائزة له بعدما سجل هدفه الدولي الأول في أول مشاركة له كأساسي مع المنتخب الألماني لكرة القدم، وحمله بكل فخر وهو يخرج من ملعب يوهان كرويف.

وجاء هدف أونديف /28 عاما/ في المباراة التي تعادل فيها المنتخب الألماني مع نظيره الهولندي 2/2 أمس الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات دوري أمم أوروبا.

وقال أونديف، مهاجم شتوتجارت: "ستحصل شريكتي وإبنتي على هذا القميص كتذكار لهدفي الدولي الأول".

وكان أونديف، ارتدى القميص الذي ارتداه توماس مولر لفترة طويلة قبل اعتزاله اللعب الدولي، سعيدا بعدما شارك في ثلاث مباريات كبديل مع المنتخب الألماني.

وذكر " أنا سعيد للغاية، أردت التسجيل بشدة. وقمت بهذا".

وكان المنتخب الهولندي متقدما في النتيجة بهدف نظيف قبل أن يسجل أونديف هدف التعادل في الدقيقة 38 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس الهولندي بارت فيربروخن بتسديدة مباشرة في الشباك.

بعدها وقبل نهاية الشوط الأول صنع الهدف الثاني للقائد جوشوا كيميتش، ورغم ذلك أكد لاعب برايتون السابق، الذي أصبح هو "جوكر" المنتخب في غياب مولر، أنها كانت "تمريرة غير متقنة".

وقال: "في الحقيقة أردت التسديد باتجاه المرمى".

وكان أونديف هو اللاعب الجديد الذي يشارك مع الفريق بعد الفوز 5 / صفر أمام المجر في افتتاحية مباريات دوري أمم أوروبا بعدما استبعد نيكلاس فولكروج بسبب مشكلة في وتر أخيل.

وكان أونديف سجل 18 هدفا ليساعد فريق شتوتجارت في احتلال المركز الثاني في الموسم الماضي.

وقال أونديف :" كان يوما مذهلا بالنسبة لي".

كما انه تلقى الإشادة من قائد المنتخب كيميتش.

وقال كيميتش: "اللاعبون المفضلون بالنسبة لي هم من يطالبون بأشياء ويدعمونها عندما يحصلون على الفرصة. دينيز فعل هذا".

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