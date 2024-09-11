حدث يعود في ديربي شمال لندن بين أرسنال وتوتنهام بعد غياب 38 عامًا

المصدر: وكالات

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سيرتدي أرسنال الزي المخصص لمبارياته خارج ملعبه أمام غريمه في شمال لندن توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل لأن الزي الأساسي (الأبيض والأحمر) يتضمن الكثير من اللون الأبيض وهو نفس لون قميص توتنهام.

ويرتدي الفريقان تقليديا الزي الأساسي عندما يلعبان ضد بعضهما البعض وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال ارتدى قميصه المخصص لمبارياته خارج ملعبه في هذه المواجهة آخر مرة قبل 38 عاما.

وقال أرسنال أمس الثلاثاء "سيرتدي كلا الفريقين الزي المخصص للمباريات خارج الأرض في المواجهتين هذا الموسم بعد أن قضت لجنة الحكام والدوري الإنجليزي الممتاز بأن الزي الأساسي لموسم 2024-2025 يتضمن الكثير من اللون الأبيض، اللون التقليدي لطاقم توتنهام".

وأضاف أرسنال أن الفريق صاحب المركز الرابع سيرتدي الزي الأسود يوم الأحد بينما سيرتدي توتنهام صاحب المركز العاشر في الدوري ألوانا مختلفة أيضا عندما يواجه منافسه في يناير كانون الثاني.

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