إيقاف رياضي أسترالي بعد فضيحة المخدرات في أولمبياد باريس

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاقب الاتحاد الأسترالي للهوكي اللاعب توم كريج بالإيقاف لمدة 12 شهرا من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ بعد اعتقاله في باريس بتهمة شراء الكوكايين خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقال الاتحاد إن إيقاف كريج بدأ يوم الاثنين الماضي وجاء في أعقاب تحقيق أجرته وحدة النزاهة التابعة له بعد اعتقال اللاعب الشهر الماضي.

وأضاف في بيان "سينفذ اللاعب بشكل كامل ستة أشهر من عقوبة الإيقاف مع وقف تنفيذ الأشهر الستة المتبقية شريطة استيفاء بعض الأمور الخاصة بالسلوك".

وإضافة إلى ذلك، قال الاتحاد إنه سيتعين على كريج الخضوع لبرامج توعية إلزامية.

ورغم إيقافه عن المشاركة في المنافسات، قال الاتحاد إن كريج سيظل مؤهلا للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني لعام 2025 والتي من المتوقع الإعلان عنها في نهاية العام الجاري.

واعتذر كريج لعائلته وزملائه في الفريق بعدما أطلقت الشرطة سراحه في باريس واستبعد على الفور من القرية الأولمبية.

وخاض اللاعب (29 عاما) أكثر من 100 مباراة مع منتخب أستراليا وكان ضمن الفريق الفائز بالميدالية الفضية للرجال في أولمبياد طوكيو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز