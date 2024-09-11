قبعة ذهبية وأهداف لا تتوقف.. هاري كين يبدع في مباراته المئوية

المصدر: البيان

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احتفل هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بمباراته الدولية رقم 100 بأسلوب رائع بعدما قاد فريقه للفوز على فنلندا بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، على ملعب ويمبلي.

سجل كين هدفي اللقاء، ليعزز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب إنجلترا.

كين، الذي حصل على قبعة ذهبية قبل المباراة احتفالاً بإنجازه، نجح في كسر مقاومة منتخب فنلندا بتسديدة قوية في الدقيقة 57، قبل أن يعود ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 76، بعد تمريرة متقنة من زميله نوني مادويك.

ورغم أن الحكم ألغى هدفاً آخر لكين بداعي التسلل في الدقيقة 23، إلا أن أداؤه كان استثنائياً على مدار اللقاء.

حظي كين بحفاوة كبيرة من الجماهير عند استبداله في الدقيقة 80، ليصبح ثالث لاعب يسجل في مباراته الدولية رقم 100 مع إنجلترا، بعد الأسطورتين وين روني وبوبي تشارلتون.

هذا الانتصار رفع رصيد إنجلترا إلى 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب اليونان، الذي حقق فوزاً ثميناً على أيرلندا 2-0. في المقابل، بقيت فنلندا وأيرلندا بدون نقاط بعد خسارتهما الثانية على التوالي.

أداء كين في المباراة كان بمثابة رد قوي على الانتقادات التي وجهت له خلال بطولة أوروبا 2024، حيث استعاد مستواه المعهود وقاد فريقه للفوز بثنائية.

في حديثه بعد المباراة، قال كين: "إنها ليلة مميزة بالنسبة لي. الوصول إلى 100 مباراة دولية هو شيء أفتخر به. أريد دائماً تقديم الأفضل وتسجيل الأهداف لمساعدة فريقي. هذه اللحظات تزيدني حماساً للمستقبل".

من جانبه، أشاد المدرب المؤقت لي كارسلي بأداء كين وفريقه، مؤكداً أن هذا الفوز يعزز فرص إنجلترا في المنافسة على صدارة المجموعة الثانية.

في المباراة الأخرى بالمجموعة، قاد فوتيس إيونيديس وكريستوس تزوليس منتخب اليونان للفوز على أيرلندا بهدفين نظيفين، مما جعل المنتخب اليوناني يتقاسم الصدارة مع إنجلترا.

بهذه النتائج، يتصدر منتخب إنجلترا المجموعة الثانية بالمستوى الثاني برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع اليونان، بينما لا تزال فنلندا وأيرلندا بدون نقاط بعد جولتين.

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