ألمانيا تنجو من فخ الهولنديين في مواجهة ملحمية

المصدر: وكالات

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تلقت ألمانيا هدفا خلال 100 ثانية لكنها عادت لتتعادل 2-2 مع هولندا، الثلاثاء، في مباراة مثيرة على ملعب يوهان كرويف في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل دينيز أونداف هدفا في أول مشاركة له بالتشكيل الأساسي لألمانيا وأضاف زميله القائد جوشوا كيميش الهدف الثاني للفريق قبل نهاية الشوط الأول، وذلك بعد أن تقدمت هولندا بهدف مبكر سجله تياني ريندرز.

وفي وقت مبكر من الشوط الثاني، تعادلت هولندا بهدف سجله دينزل دمفريس.

وتصدرت ألمانيا المجموعة برصيد أربع نقاط متساوية في ذلك مع هولندا صاحبة المركز الثاني، إذ استهل كل من الفريقين مشواره بالفوز في الجولة الأولى يوم السبت الماضي.

وتحتل البوسنة والهرسك المركز الثالث والمجر المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة لكل منهما إثر تعادلهما سلبيا اليوم في بودابست.

وحقق المنتخب الهولندي، الذي تغلب 5-2 على البوسنة والهرسك في مباراته الأولى، بداية رائعة في المباراة إذ مرر رايان جرافنبرخ كرة متقنة إلى ريندرز الذي اندفع نحو حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن ثم أسكن الكرة بمهارة في الشباك.

وحصلت هولندا على فرصتين أخريين لتعزيز تقدمها، إذ تلقى دمفريس كرة من ركلة حرة نفذها تشافي سيمونز في الدقيقة 15 وصوب الكرة بضربة رأس لكنها علت العارضة، وبعدها بخمس دقائق، حصل سيمونز على فرصة أخرى إذ تلقى تمريرة من جرافنبرخ وانفرد بالحارس لكنه سدد كرة اصطدمت بتير شتيجن.

وبينما كان الفريق الهولندي يصنع الفرص التهديفية، تفوق المنتخب الألماني في الاستحواذ على الكرة والتحرك السريع، وسرعان ما أجبر الفريق الهولندي على التراجع للدفاع.

وقطع الألماني جمال موسيالا تمريرة من الهولندي ماتيس دي ليخت، الذي ارتكب خطأ دفاعيا مماثلا أمام البوسنة، وهيأ الكرة إلى أونداف ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 38.

وتقدمت ألمانيا في الثواني الأخيرة من الشوط الأول إثر ضغط قوي على الدفاع الهولندي الذي خسر جهود ناثان آكي بسبب إصابة محتملة في عضلات الفخذ الخلفية، إذ خرج محمولا على محفة طبية، وقد سجل كيميش الهدف مستغلا غياب الرقابة عنه.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب رونالد كومان تبديلات في صفوف هولندا ساعدت الفريق على العودة في المباراة.

واستعرض المهاجم برايان بروبي قوته في التغلب على التماسك الدفاعي ومرر الكرة إلى دمفريس ليسجل هدف التعادل بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني ويبهج الجماهير في أمستردام.

وبعدها أهدرت ألمانيا ثلاث فرص جيدة كانت كفيلة باستعادة التقدم، وقد أتيحت أمام كاي هافرتز وأونداف وديفيد روم.

وطالب المنتخب الألماني بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة لكن الحكم الإيطالي أشار بمواصلة اللعب، وقد تعرض لتوبيخ من مدرب ألمانيا يوليان ناجلزمان عند صفارة النهاية.

وقال ناجلزمان "لم يكن جيدا لأي من الجانبين".

لكن قائد المنتخب الهولندي فيرجل فان ديك أبدى رضاه بما آلت إليه الأمور.

وقال فان دايك للصحفيين "كانت الأمور جيدة للغاية في بعض الأحيان. لقد صنعنا الفرص، وقدم اللاعبون الذين شاركوا أداء جيدا. هذا ما نريده، وهذا يمنحنا الإيجابية".

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