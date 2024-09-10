الأبيض الإماراتي يخسر 0-1 أمام المنتخب الإيراني

المصدر: العين- طلحة عبدالله- تصوير- سالم خميس

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خسر منتخبنا الوطني 0-1 أمام ضيفه المنتخب الإيراني مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الأولى، وبخسارته تراجع الأبيض الإماراتي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وسجل مهدي قايدى، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، وحضر اللقاء جمهور غفير بلغ 17826 آلاف متفرج اكتظت بهم مدرجات الاستاد الفخم بمدينة العين.

حذر تكتيكي

غلب الحذر التكتيكي على الدقائق العشر الأولى من المباراة حيث عمد كل منتخب لجس النبض واكتشاف الثغرات المؤدية إلى مرمى الآخر، وبعدها بادر الأبيض الإماراتي بأول محاولة عبر كايو كانيدو، الذي تأخر في التسديد ليتدخل الدفاع الإيراني وينقذ الموقف بتحويل الكرة إلى ركلة زاوية، ورد المنتخب الإيراني بهجمة انفرد على اثرها المهاجم مهدي تاريمي، بالمرمى، لكن الحارس الدولي خالد عيسى تدخل في الوقت المناسب ليفسد محاولة المهاجم الإيراني الذي اندفع خارج الملعب.

أفضلية الأبيض

استمرت المباراة سجالا مع أفضلية نسبية للأبيض الإماراتي، الذي تناقل لاعبوه الكرة في وسط الملعب وعلى الأطراف مع محاولات مباغتة للوصول إلى المرمى عن طريق العمق ولكن الدفاع الإيراني ظل متماسكا وأبعد أكثر من محاولة مهددة لمرماه، فيما كاد كانيدو، أن يخطف هدفا بعد ارتقائه فوق الجميع وتحويلة كرة عرضية مرت إلى جوار القائم الأيسر في الدقيقة 29، وسجل المنتخب الإيراني هدفا لكن مهدي قايدي، لاعب نادي كلباء الإماراتي كان في وضعية تسلل، بينما ظهرت البطاقة الصفراء الأولى لعلى رضا، بعد تدخله العنيف مع يحيى نادر، في الدقيقة 32، ومن المخالفة سدد يحيى الغساني كرة ارتدت من الحائط الإيراني إلى خارج الملعب.

احتجاج

شهدت الدقيقة 40 احتجاجا كبيرا من الجهازين الفني والإداري والجماهير الإماراتية بعد أن أفسد مهدي قايدى، هجمة واعدة للأبيض بادعائه الإصابة والسقوط أرضا فيما كان حارب على وشك الانفراد بالمرمى برفقة خالد الظنحاني على الجهة اليمني ليضطر هذا الأخير إلى اخراج الكرة خارج الملعب، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع استفاد مهدي قايدي، من خطأ لخالد الظنحاني، بعد سقوط هذا الأخير داخل المنطقة ليخطف الكرة ويسجل هدفا لمنتخب ايران، الذي أنهي الشوط الأول متقدما بهدف.

الشوط الثاني

من دون تغييرات في صفوف المنتخبين انطلق الشوط الثاني وخلال الدقائق الأولى حاول المنتخب الإيراني مباغتة الأبيض الإماراتي بهجمة سريعة انتهت إلى ركلة زاوية تم تنفيذها أمام المرمى الإماراتي ليحولها مهدي تاريمي، برأسه لكن الحارس خالد عيسى، طار للكرة بمرونة وأبعد الخطر عن مرماه، وأجرى مدرب الأبيض الإماراتي تعديلا بدخول على صالح، بديلا ليحيى الغساني، بعد مرور سبع دقائق من هذا الشوط، واعقبه بتبديل ثان في الدقيقة 63 أدخل بموجبه فابيو ليما بديلا لطحنون الزعابي.

مطالبة

طالب لاعبو المنتخب الإماراتي بركلة جزاء في الدقيقة 66 بحجة ارتطام الكرة التي سددها كوامي بيد المدافع الإيراني داخل المنطقة، لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب دون أن يحتسب شيئا، فيما كاد خطأ لعبدالله حمد، أن يكلف الأبيض هدفا بإبعاده للكرة أمام اللاعب الإيراني الذي مررها عرضية لكن رأسية سردار، مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى خالد عيسى، وقاد الأبيض الإماراتي هجمات متتالية تراجع على اثرها المنتخب الإيراني الذي اعتمد على الهجمات المرتدة والتي لم تخل من خطورة، إذ تألق الحارس خالد عيسى في انقاذ مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة أرضية لسردار وهو في وضع انفرادي.

ركلة جزاء ملغية

بحلول الدقيقة 85 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأبيض الإماراتي بيد المدافع صالح، غير أنه عاد والغى القرار بعد رجوعه لتقنية الفيديو، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أحداث تذكر لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الإيراني بهدف دون رد

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