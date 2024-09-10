كومان يفاجئ ديباي بعد انتقاله إلى البرازيل

المصدر: وكالات

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أُكد رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا لكرة القدم، أن النجم المخضرم ممفيس ديباي لا يزال لديه مستقبل مع منتخب (الطواحين) رغم انضمامه لفريق كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم.

ووقع ديباي عقدا سيبقيه مع الفريق البرازيلي حتى كانون الأول/ديسمبر 2026 في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن فريقه السابق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى عكس موقفه من انتقال ستيفن بيرجوين خارج أوروبا، قال كومان إن ديباي /30 عاما/ سيظل قيد الاختيار لصفوف المنتخب البرتقالي إذا كانت لياقته البدنية جيدة بما يكفي.

ووبخ كومان الأسبوع الماضي بيرجوين لإظهاره افتقاره للطموح الرياضي بقراره الرحيل عن أياكس الهولندي للانضمام لصفوف اتحاد جدة السعودي هذا الصيف.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن كومان قوله "لم أوافق على انتقال ستيفن بيرجوين إلى السعودية. ربما يكون الأمر مختلفا مع ممفيس".

أضاف كومان في حديثه للصحفيين "مستوى الدوري في البرازيل مختلف لذا لا بأس، لا يزال بإمكانه أن يكون جزءا من المنتخب الهولندي. لكن الأمر يعتمد على لياقته البدنية وما إذا كان سيصل إلى مستواه".

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