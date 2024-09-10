هدوء قبل الإعصار.. ديشامب يراهن على انفجار مبابي

المصدر: وكالات

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قال ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم إنه ليس قلقا بشأن مستوى كيليان مبابي ويتوقع أن يستعيد مهاجم ريال مدريد الجديد حاسته التهديفية عندما يعود لكامل لياقته.

واستهلت فرنسا مشوارها بدوري الأمم بالخسارة 3-1 أمام إيطاليا في باريس، لكن المدرب أجرى تغييرات على تشكيلته في الفوز 2-صفر على بلجيكا في مباراة بدأها مبابي وأنطوان جريزمان على مقاعد البدلاء.

وعانى مبابي في بطولة أوروبا 2024 بعدما تعرض لكسر في الأنف في مواجهة النمسا واحتاج أربع مباريات لافتتاح رصيده من الأهداف في دوري الدرجة الأولى الإسباني مع ريال مدريد الذي انضم إلى صفوفه من باريس سان جيرمان.

وقال ديشامب "المنتخب الفرنسي دائما ما سيكون أقوى بوجوده وأنا على قناعة بأنه سيكون أفضل في غضون شهر واحد.

"سقف التوقعات مرتفع جدا في ناديه. لست قلقا بشأن كيليان".

وشارك مبابي بديلا في الدقيقة 67 في مواجهة بلجيكا وبدا في حالة جيدة وحاول التسجيل وأهدر فرصة قبل عشر دقائق من النهاية فيما منعه حارس المرمى من التسجيل في الدقيقة 86.

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