عاصفة في الملاعب الصينية.. إيقاف 43 شخصاً مدى الحياة

المصدر: وكالات

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قرر الاتحاد الصيني لكرة القدم إيقاف 43 شخصا مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط كروي بسبب مزاعم تورطهم في مراهنات وتلاعب بنتائج مباريات.

يأتي ذلك ضمن أحدث إجراءات قضائية صينية للحد من الفساد في اللعبة التي شهد أداء أنديتها تراجعا ملحوظا في البلاد.

ذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية، الثلاثاء، أن المسؤول البارز في الشرطة، تشانغ شياو بينغ، تحدث عن تفاصيل بشأن التحقيق الذي استمر عامين و"كشف عن سلسلة مقامرات عبر الإنترنت، وتلاعب بنتائج مباريات، وتلقى رشى"

وأضافت شينخوا أن الأشخاص الـ 43 كانوا من بين 128 متورطا و41 ناديا في التلاعب بنتائج 120 مباراة.

وشملت قائمة الموقوفين 38 لاعبا و5 مسؤولين في أحد الأندية المحلية.

يأتي ذلك قبل ساعات من مباراة المنتخب الصيني أمام السعودية في مدينة داليان شمال شرقي الصين ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

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