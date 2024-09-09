رودريغو يعبر عن إحباطه: توقعت مكانًا في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب البرازيلي رودريغو غوس، مهاجم ريال مدريد، عن خيبة أمله لعدم إدراجه في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وذلك بالرغم من تألقه اللافت في الموسم الماضي مع النادي الملكي.

جاء ذلك بعدما كشفت مجلة "فرانس فوتبول" عن قائمة المرشحين للجائزة المرموقة، والتي خلت من أسماء كبيرة مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ومحمد صلاح.

القائمة ضمت أسماءً لامعة مثل فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند، ورودري لاعب مانشستر سيتي، بينما غاب رودريغو رغم مساهماته الهامة مع فريقه في الموسم المنقضي.

رودريغو يعبر عن استيائه

في تصريحاته التي نقلها الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، قال رودريغو: "شعرت بالاستياء عندما رأيت أنني لم أُدرج ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية. أعتقد أنني كنت أستحق ذلك".

وأضاف اللاعب: "لا أقلل من قيمة اللاعبين الموجودين في القائمة، لكنني أرى أنني كنت أستحق مكانًا هناك. كان ذلك مفاجئًا بالنسبة لي، وما حدث خارج عن إرادتي".

ورغم عدم ترشيحه للجائزة، أكد رودريغو أن حافزه الأكبر هو السعي للمزيد من النجاح مع ريال مدريد، قائلاً: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم، وهذا ما يدفعني لتقديم الأفضل يومياً. أستيقظ كل يوم لأتدرب وأصبح لاعبًا أفضل لأكون على مستوى هذا النادي العظيم".

أرقام رودريغو في الموسم الماضي

رودريغو، البالغ من العمر 23 عامًا، لعب دورًا كبيرًا مع ريال مدريد في موسم 2023-2024.

وشارك في 51 مباراة بمختلف البطولات، حيث سجل 17 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى.

هذه الأرقام جعلته واحدًا من أبرز العناصر الهجومية في الفريق، وهو ما عزز قيمته السوقية التي تُقدر حاليًا بحوالي 110 ملايين يورو.

وتستمر مسيرة رودريغو مع ريال مدريد حتى صيف 2028، وساهم البرازيلي في تحقيق الفريق للعديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي.

حلم الكرة الذهبية مستمر

رغم استبعاده من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية هذا العام، يبقى حلم رودريغو حيًا، حيث أكد أن طموحه لا يتوقف عند حدود معينة.

ومع التزامه بتقديم الأفضل يومًا بعد يوم، قد يكون البرازيلي الشاب أحد أبرز المرشحين للجائزة في السنوات المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز