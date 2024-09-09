النار لم تخمد بعد.. مودريتش: لن أعتزل حتى تنطفئ ناري الداخلية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشف الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد وأحد أبرز لاعبي الوسط في العالم، عن رؤيته لموعد اعتزاله.

ورغم بلوغه عامه الـ 39، يواصل مودريتش التألق على المستطيل الأخضر، سواء مع ناديه ريال مدريد أو مع منتخب بلاده.

أثبت مودريتش أن العمر مجرد رقم عندما قاد منتخب كرواتيا لتحقيق الفوز على بولندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل مودريتش هدف المباراة الوحيد، ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة في مشوار البطولة.

ماذا قال مودريتش عن موعد اعتزاله؟

عقب المباراة، تحدث مودريتش عن الشائعات المتعلقة باقتراب نهاية مسيرته الكروية، لكنه لم يقدم إجابة حاسمة حول موعد اعتزاله.

وقال: "لا أحد يعرف. علينا أن نتعامل مع الأمر مباراة تلو الأخرى."

وأوضح النجم الكرواتي أنه لا يفكر كثيرًا في المستقبل في هذه المرحلة، مضيفًا: "لا أستطيع التفكير في المستقبل. عندما لا أشعر بالحماسة بداخلي، سأعتزل."

وفي تصريح ملهم لمحبيه، أكد مودريتش أنه هو الوحيد القادر على اتخاذ هذا القرار المصيري، قائلاً: "أنا وحدي من يمكنه أن يشعر بهذه النار، ويتخذ القرار."

أسطورة مستمرة

رغم تقدمه في العمر، يبقى لوكا مودريتش أحد أهم لاعبي الوسط في العالم، وقد أثبت مرارًا أنه لا يزال قادرًا على تقديم أفضل مستوياته.

واستمراره في اللعب على أعلى مستوى مع نادي بحجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا يعكس عزيمته واحترافيته.

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