مفاجأة في قائمة الأعلى أجرًا.. لاعب غير متوقع يتصدر وصلاح ضمن العشرة الأوائل

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول وقائد منتخب مصر، حجز مكانه بين قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في الدوريات الأوروبية، ليؤكد على مكانته كلاعب مؤثر في الكرة العالمية.

ويعد صلاح من بين الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أعلى لاعبي ليفربول من حيث الراتب.

في قائمة كشفت عنها صحيفة "Givemesport" الإنجليزية، تصدر الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة، قائمة اللاعبين الأعلى أجرًا في أوروبا، متفوقًا على نجوم عالميين مثل كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.

وكان من اللافت في هذه القائمة غياب بعض الأسماء الكبيرة التي انتقلت مؤخرًا إلى دوريات أخرى مثل الدوري السعودي، حيث يغيب كل من كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، ونيمار، إلى جانب انتقال ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي مع نادي إنتر ميامي.

أعلى 10 لاعبين أجرًا في أوروبا:

فرينكي دي يونج - برشلونة: 614,214 جنيه إسترليني أسبوعيًا

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة: 545,913 جنيه إسترليني أسبوعيًا

كيليان مبابي - ريال مدريد: 511,845 جنيه إسترليني أسبوعيًا

هاري كين - بايرن ميونيخ: 409,476 جنيه إسترليني أسبوعيًا

كيفين دي بروين - مانشستر سيتي: 400,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي: 375,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

ديفيد ألابا - ريال مدريد: 368,528 جنيه إسترليني أسبوعيًا

دوسان فلاهوفيتش - يوفنتوس: 363,942 جنيه إسترليني أسبوعيًا

كاسيميرو - مانشستر يونايتد: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

محمد صلاح - ليفربول: 350,000 جنيه إسترليني أسبوعيًا

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