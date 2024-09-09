رونالدو يفاجئ الجميع ويختار "الأسطورة" المفضلة لديه في عالم كرة القدم

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في خطوة أثارت دهشة الكثيرين، كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي وأحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، عن اختياراته للاعبين المفضلين خلال إحدى التحديات التي شارك فيها على قناته الجديدة على "يوتيوب".

وجاءت هذه التصريحات لتضيف لمسة مثيرة على النقاشات حول أفضليات النجوم في عالم الكرة.

رونالدو يكتسح يوتيوب ويفاجئ الجماهير

رونالدو، الذي أطلق قناته على "يوتيوب" مؤخرًا وجمع ما يقارب 59 مليون متابع في وقت قياسي، استضاف زميله السابق في مانشستر يونايتد، الإنجليزي ريو فيرديناند، ليخوضا معًا تحديًا يتمحور حول اختيار اللاعب الأفضل بين مجموعة من النجوم.

سكولز يتفوق على نيفيل.. وجيجز يبرز في الاختيارات

في بداية التحدي، اختار رونالدو بول سكولز بسرعة على زميله السابق جاري نيفيل، معتبرًا سكولز أفضل بشكل واضح.

وفيما يتعلق بالمقارنة بين ديفيد بيكهام وأولي جونار سولشاير، فضل رونالدو بيكهام، لكن ريان جيجز كان له مكانة خاصة في قلبه، حيث اعتبره الأفضل حتى على حساب بيكهام.

بنزيما يتفوق على جيجز.. ولكن مبابي يخطف الأضواء

وعند المقارنة بين جيجز وكريم بنزيما، اختار رونالدو الأخير كونه لعب معه لفترة طويلة في ريال مدريد، لكن مبابي كان له تأثير خاص، حيث فضله رونالدو على بنزيما في نهاية المطاف.

ريو فيرديناند يفوز بالتحدي

المفاجأة الأكبر جاءت عندما خُير رونالدو بين زميله السابق ريو فيرديناند ولاعب ريال مدريد الجديد، ليختار فيرديناند دون تردد.

وفي الختام، عندما طُلب من رونالدو الاختيار بين نفسه وفيرديناند، أجاب بابتسامة وأعطى الأفضلية لفيرديناند بناءً على طلبه، ما أضفى طابعًا فكاهيًا على التحدي.

أثر رونالدو في العالم الرقمي

مع استمرار شعبيته الكبيرة، يواصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية على المنصات الرقمية، ليس فقط على أرضية الملعب، بل أيضًا في عالم المحتوى الرقمي، حيث جذب ملايين المتابعين إلى قناته الجديدة على "يوتيوب"، ليصبح مرة أخرى محور الحديث في الأوساط الرياضية والإعلامية.

اختيارات رونالدو لم تكن فقط مجرد تفضيلات شخصية، بل سلطت الضوء على بعض من أفضل اللاعبين الذين لعبوا إلى جانبه أو ضده خلال مسيرته الحافلة، ما يجعلها حديث الشارع الرياضي في العالم.

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