لا أحد يوقف رونالدو.. رقم قياسي جديد في مسيرة النجم البرتغالي الأسطورية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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واصل كريستيانو رونالدو، أسطورة منتخب البرتغال ونجم نادي النصر السعودي، كتابة التاريخ وتأكيد مكانته كأحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم.

بعد تسجيله هدفًا حاسمًا في مرمى إسكتلندا بالدقيقة 88، قاد رونالدو منتخب بلاده لتحقيق فوز صعب بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

رقم قياسي جديد لرونالدو

لم يكن هذا الهدف مجرد انتصار للبرتغال، بل إضافة جديدة لسجل رونالدو الحافل بالأرقام القياسية.

بتسجيله هذا الهدف، أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل أمام 48 دولة مختلفة مع منتخب بلاده.

هذا الإنجاز يعكس مدى استمراريته على مدار مسيرته الطويلة، سواء في البطولات الكبرى أو المباريات الدولية.

901 هدف في مسيرة لا مثيل لها

بهدفه ضد إسكتلندا، رفع رونالدو رصيده إلى 901 هدف في مسيرته الكروية الاستثنائية.

هذا الرقم يعزز مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ اللعبة، ويواصل الاقتراب من تحطيم المزيد من الأرقام.

البرتغال في الصدارة

بفضل هذا الانتصار، تصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى في دوري الأمم الأوروبية برصيد 6 نقاط من مباراتين، ليقترب من التأهل للأدوار النهائية.

رونالدو، الذي أثبت أنه لا يزال في قمة عطائه رغم تقدمه في العمر، يمثل رمزاً للإصرار والتحدي، ويؤكد أن العمر مجرد رقم أمام إرادة الإنجاز.

يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة في تاريخ كرة القدم، مؤكدًا أنه لن يتوقف عن السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الشخصية والجماعية.

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