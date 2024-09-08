كين: أخطط للسير على خطى «الدون»

المصدر: لندن - أ ف ب

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يخطط هاري كين قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم للسير على خطى البرتغالي كريستيانو رونالدو من خلال تمديد مسيرته لأطول فترة ممكنة.

وسجل رونالدو هدفه الـ900 في مسيرة زاخرة، خلال الفوز على كرواتيا الخميس في دوري الأمم الأوروبية، في الظهور الـ213 للاعب البالغ 39 عاماً، مع منتخب بلاده.

إنجاز يحفّز كين الذي بات بعمر الحادية والثلاثين، ولا يزال يبحث عن لقبه الأول، بعد أن خسر نهائي كأس أوروبا الأخيرة أمام إسبانيا 1-2.

وينوي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني أن يسير على خطى الـ«دون» الذي سطّر مسيرة رائعة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي ثم ريال مدريد الإسباني.

معيار

وقال كين: «كريستيانو هو المعيار، ليس فقط لكونه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، بل لمدى قدرته على اللعب لوقت أطول».

وتابع «أعتقد بأنه في كرة القدم أحياناً وفي الرياضة بشكل عام، هناك تصور بأنك تبدأ بالتراجع بعد بلوغك الثلاثين، تخوض مباريات أقل ولا تشارك في مستوى الطليعة».

وأكمل «كريستيانو يظهر ذلك كل أسبوع، في كل مرة يلعب، كل مرة يسجل، لذا من وجهة نظري هذا هو الهدف». وأضاف كين الذي لا يزال يطارد لقبه الأول «أريد اللعب لأطول فترة ممكنة مع إنجلترا، ومن الرائع رؤية رياضيين آخرين يقومون بهذا الأمر. هذا يؤكد أن الأمر ممكن». وأردف «أشعر بأني في مكان جيد، على الصعيدين البدني والذهني، ومهما كان الضجيج المرافق، طالما تلعب جيداً وتقوم بعملك، فهذا كل ما باستطاعتك القيام به».

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