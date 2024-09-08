جدل مستمر لغياب موسيالا عن القائمة المختصرة للكرة الذهبية

المصدر: برلين - د ب أ

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قال فينسنت غارسيا رئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، التي تمنح جائزة الكرة الذهبية: إن موهبة جمال موسيالا لا يمكن التشكيك بها لمجرد عدم وجوده في في القائمة المختصرة، التي تضم 30 لاعباً المرشحين لنيل الجائزة، لافتاً إلى أنه في عام 2023، تم اختياره للحصول على جائزة كوبا، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. وأحدث غياب موسيالا عن القائمة مفاجأة وجدلاً في ألمانيا. واستدرك فينسنت غارسيا، قائلاً: «لكن مثل جود بيلينغهام، تطور وضعه، وربما كانت التوقعات أعلى هذا العام. ونتيجة لذلك، ربما تم تقييمه بشكل مختلف».

وسيكون المهاجم الإنجليزي هاري كين، هو اللاعب الوحيد من بايرن ميونيخ الذي سيتنافس على الجائزة الرئيسة، بينما تم اختيار ماتيس تيل للمنافسة على جائزة كوبا 2024، كواحد من أفضل اللاعبين الشباب في العالم. وتفاجأ مسؤولو بايرن ميونيخ للغاية، من عدم وجود موسيالا في القائمة. وقال ماكس إيبرل عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية: «لا أحمل أي ضغينة لأي لاعب من المرشحين لجائزة الكرة الذهبية، ولكننا في بايرن تفاجأنا للغاية من غياب موسيالا عن القائمة».

وأضاف: «جمال كان أحد اللاعبين الاستثنائيين في يورو 2024، واختير ضمن فريق البطولة، وكان من بين كبار الهدافين».

وأردف: «وصل بايرن أيضاً إلى الدور نصف نهائي الأبطال ، بفضل الأداء الرائع لجمال. حقيقة عدم وجوده حتى في قائمة أفضل 30 لاعباً ، غير مفهومة تماماً بالنسبة لنا».

وكشفت مجلة «فرانس فوتبول» عن القائمة المختصرة الأربعاء الماضي، وسيتم الإعلان عن الفائزين يوم 28 أكتوبر.

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