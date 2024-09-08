دي بروين: المال أعلى صوتاً من اللاعبين

المصدر: بروكسل - وكالات

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قال النجم البلجيكي المخضرم كيفن دي بروين: إن القيمين على الجدول المزدحم لمباريات كرة القدم الدولية يهتمون بالمال أكثر من اللاعبين، بموازاة مخاوف متزايدة حول التأثير السلبي على صحة اللاعبين وأدائهم.

وأردف صانع اللعب المميز: «المشكلة أن يويفا وفيفا يواصلان إضافة المباريات ويمكننا التعبير عن مخاوفنا، لكن لم يتم التوصل إلى حلول. يبدو أن صوت المال أعلى من صوت اللاعبين». وارتفع عدد المشاركين في المسابقات الأوروبية الثلاث إلى 36 نادياً هذا الموسم، وبدأت الروابط الأوروبية الأعضاء في النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) بإجراءات قانونية ضد (فيفا) بشأن كأس العالم للأندية الموسعة إلى 32 فريقاً .

وعما إذا كان قلقاً من ارتفاع عدد المباريات، قال: «المشكلة الحقيقية ستظهر بعد كأس العالم للأندية. سيكون هناك ثلاثة أسابيع فقط بين نهائي مونديال الأندية وأول مباراة في الدوري الإنجليزي. لذا لدينا ثلاثة أسابيع فقط للراحة والتحضير لثمانين مباراة أخرى».

وأضاف نجم مانشستر سيتي بطل إنجلترا: «قد تكون الأمور على ما يرام هذا العام، لكن العام المقبل سيكون مليئاً بالمشكلات. حاولت رابطة اللاعبين في إنجلترا وروابط أخرى إيجاد حلول». وكانت «فيفبرو» أفادت أنها ستتقدم بشكوى، بشأن رزنامة مباريات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي تقرير نشرته أول من أمس كشفت «فيفبرو» أن بعض اللاعبين يحصلون على 12 % فقط من الراحة خلال السنة، نتيجة عدم منح منظمي المسابقات أولوية لصحة اللاعبين.

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