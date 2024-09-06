فوز تاريخي لسان مارينو في دوري الأمم الأوروبية.. أول انتصار رسمي للمنتخب

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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في مباراة تاريخية جمعت بين منتخبي سان مارينو وليختنشتاين ضمن منافسات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، نجح منتخب سان مارينو في تحقيق أول فوز رسمي في تاريخه بنتيجة 1-0.

الهدف الذي كتب هذا الإنجاز جاء بفضل اللاعب نيكو سينسولي، الذي استغل تردد دفاع ليختنشتاين ليسجل هدف المباراة الوحيد.

لحظة تاريخية لمنتخب سان مارينو

نجح نيكو سينسولي في تسجيل الهدف التاريخي بعد تمريرة متقنة من زميله جياكومو بنفينوتي، ليسجل الهدف الأول لسان مارينو في مباراة رسمية.

هذا الهدف الذي أتى في لحظات حرجة من المباراة، لم يقتصر على منح الفريق 3 نقاط، بل وضع سان مارينو على خارطة المنتخبات التي حققت انتصارات رسمية على المستوى الدولي.

فرحة وتوتر في صفوف الجماهير

مع اقتراب نهاية المباراة، سادت أجواء من التوتر في المدرجات بين جماهير سان مارينو، الذين لم يصدقوا أن فريقهم على وشك تحقيق الفوز.

ومع صافرة النهاية، عمّت الفرحة المدرجات، حيث قفز المشجعون احتفالًا بأول انتصار رسمي في تاريخ بلادهم، ليعيشوا لحظة لا تُنسى في تاريخ كرة القدم لبلدهم.

تكرار الفوز بعد 20 عامًا

الطريف في الأمر أن سان مارينو كانت قد حققت فوزًا غير رسمي سابقًا ضد نفس المنافس، ليختنشتاين، في عام 2004 بنتيجة 1-0، لكن هذا الانتصار يبقى الأول من نوعه في المنافسات الرسمية.

تعزيز النتيجة

رغم التقدم في النتيجة، حاول لاعبو سان مارينو تسجيل الهدف الثاني، لكن الوقت لم يسعفهم، ومع ذلك، حافظوا على دفاعاتهم حتى نهاية اللقاء ليحققوا هذا الفوز التاريخي.

هذا الفوز ليس فقط انتصارًا في مباراة، بل هو لحظة مفصلية في تاريخ سان مارينو، حيث يُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية.

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