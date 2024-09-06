الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية: البرتغال تتألق وإسبانيا تتعثر.. تعرف على الترتيب الكامل

المصدر: تقرير - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024 يوم الخميس، مواجهات نارية بين أبرز المنتخبات الأوروبية، مع نتائج تفاوتت بين الانتصارات الحاسمة والتعادلات المثيرة.

إليكم تقريرًا مفصلًا عن نتائج المباريات وترتيب المجموعات.

البرتغال تتفوق على كرواتيا

في أبرز المباريات، حقق منتخب البرتغال فوزًا مهمًا على كرواتيا بنتيجة 2-1، بفضل أهداف دالوت وكريستيانو رونالدو.

ساهم رونالدو في تأمين النقاط الثلاث للبرتغال، في حين جاء هدف كرواتيا بعد خطأ من دالوت في مرماه.

بهذا الفوز، تصدرت البرتغال مجموعتها برصيد 3 نقاط.

إسبانيا تتعادل مع صربيا في مباراة متكافئة

انتهت مباراة إسبانيا ضد صربيا بالتعادل السلبي 0-0، رغم محاولات الفريقين لتسجيل الأهداف.

تألق الدفاع الصربي في منع إسبانيا من اختراق الشباك، ليحصد كل فريق نقطة وحيدة في مستهل مشوارهما بالبطولة.

النتائج الكاملة لمباريات الخميس

البرتغال 2-1 كرواتيا

إسبانيا 0-0 صربيا

السويد 3-1 أذربيجان

إسكتلندا 2-3 بولندا

روسيا البيضاء 0-0 بلغاريا

إيرلندا الشمالية 2-0 لوكسمبورج

سان مارينو 1-0 ليختنشتاين

الدنمارك 2-0 سويسرا

إستونيا 0-1 سلوفاكيا

ترتيب المجموعات بعد الجولة الأولى

المجموعة الأولى

بولندا – 3 نقاط

البرتغال – 3 نقاط

إسكتلندا – 0 نقاط

كرواتيا – 0 نقاط

المجموعة الرابعة

الدنمارك – 3 نقاط

صربيا – 1 نقطة

إسبانيا – 1 نقطة

سويسرا – 0 نقاط

المجموعة الثامنة

السويد – 3 نقاط

سلوفاكيا – 3 نقاط

إستونيا – 0 نقاط

أذربيجان – 0 نقاط

المجموعة العاشرة

إيرلندا الشمالية – 3 نقاط

بيلاروسيا – 1 نقطة

بلغاريا – 1 نقطة

لوكسمبورج – 0 نقاط

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز