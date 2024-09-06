الكرة الذهبية.. ميسي خارج القائمة وفينيسيوس المرشح الأبرز

المصدر: باريس ــ أ ف ب

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بات من المؤكد عدم إحراز ليونيل ميسي جائزة الكرة الذهبية للمرة التاسعة القياسية في مسيرته، بعدما غاب عن لائحة المرشحين لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 والتي تضمنت 30 لاعباً، وكشفت عنها مجلة «فرانس فتبول» الفرنسية، مقابل هيمنة للاعبي منتخب إسبانيا المتوج بكأس أوروبا هذا الصيف وريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا.

وهي المرة الثانية منذ عام 2005 التي يغيب فيها ميسي والحائز على الكرة الذهبية العام الماضي للمرة الثامنة، عن سباق الفوز بأعرق جائزة فردية في عالم الكرة المستديرة. ويبدو فينيسيوس جونيور من بين أبرز المرشحين لرفع الكرة الذهبية للمرة الأول في مسيرته في الحفل المقرر في باريس في 28 أكتوبر المقبل، بعدما قاد النادي الملكي للقبه الخامس عشر في المسابقة القارية الأم.

ويواجه فينيسيوس جونيور منافسة من العديد من زملائه في ريال على غرار جود بيلينغهام وفيدي فالفيردي وتوني كروس وأنتونيو روديغر، إضافة إلى كيليان مبابي. وترتفع أسهم إرلينغ هالاند في منافسة فينيسيوس بعد تألقه الموسم الماضي وقيادته مانشستر سيتي للقبه الرابع توالياً في الدوري.

وشملت اللائحة أيضاً هاري كين رغم خسارته نهائي كأس أوروبا أمام إسبانيا 1 - 2، إلى جانب عدد كبير من أبطال القارة على غرار داني كارفاخال وأليخاندرو غريمالدو وداني أولمو ورودري ونيكو وليامس ولامين جمال.

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