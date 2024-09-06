تشيلسي يحطم الأرقام القياسية في الإنفاق بـ1.28 مليار يورو

المصدر: دبي ــ إيهاب زهدي

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حطم تشيلسي كل الأرقام القياسية، بتصدره لقائمة ضمت 100 نادٍ أنفقت أكبر مبلغ من المال في رسوم الانتقالات لتجنيد أعضاء فريقها الحاليين سواء بشكل دائم أو على سبيل الإعارة، وفقاً لتقرير موقع «سي أي إي أس» العالمي لكرة القدم، الذي أشار إلى تصدر تشيلسي للقائمة بعدما أنفق قرابة 1.28 مليار يورو، خلال فترة الدراسة، وإلى أن هذه أعلى القيم مسجلة على الإطلاق حتى 3 سبتمبر الجاري.

ونوه الموقع بأن الأندية الإنجليزية تواجدت بشكل كبير بين قائمة العشرة الأوائل، في الدراسة التي شملت 19 دولة،، حيث احتل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، المركزين الثاني والثالث على التوالي، حيث تجاوزت قيمة الإنفاق لكل منها المليار يورو، ويليهما أرسنال في المركز الرابع بإنفاق 798 مليون يورو، وتوتنهام في المركز الخامس، وأنفق 787 مليون يورو، وليفربول في المركز السابع، وأنفق 735 مليون يورو، ونيوكاسل في المركز التاسع، وأنفق 683 مليون يورو.

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي، المركز السادس بإنفاق بلغ 772 مليون يورو، ويتفوق على ريال مدريد الإسباني في المركز الثامن، وأنفق 720 مليون يورو، ويوفنتوس الإيطالي في المركز العاشر وأنفق 626 مليون يورو، وهم الأندية الثلاثة الوحيدة في قائمة العشرة الأوائل من خارج الدوري الإنجليزي.

بينما يحتل الهلال السعودي بإنفاق 485 مليون يورو، المركز 13 في القائمة، ليكون صاحب المركز الأول من خارج أندية الدوريات الخمس الكبرى، متقدماً على 3 أندية سعودية أخرى، وهي النصر وأنفق 270 مليون يورو، والاتحاد وأنفق 226 مليون يورو، والأهلي وأنفق 224 مليون يورو، فيما يتفوق فلامنجو وأنفق 208 ملايين يورو، بوضوح على بوتافوجو وأنفق 85 مليون يورو، وبالميراس وأنفق 77 مليون يورو، في أمريكا الجنوبية.

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