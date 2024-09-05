هل تؤثر أسرة محمد صلاح على قراره بالبقاء في ليفربول؟ تفاصيل جديدة عن العرض

المصدر: دبي - البيان

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يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض جديد للنجم المصري محمد صلاح، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

بعد أكثر من 7 سنوات من النجاح مع الفريق، يبدو أن مستقبل صلاح بات مثاراً للجدل، خصوصاً في ظل العروض المغرية من الأندية السعودية.

تفاصيل عرض ليفربول

وفقاً لتقارير صحفية، من المتوقع أن يتضمن عرض ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح الآتي:

• عقد لمدة عامين إضافيين

• راتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني

• مكافآت خاصة، دون وجود شرط جزائي

• تعيين صلاح سفيراً عالمياً للنادي بعد اعتزاله

موقف محمد صلاح من التجديد

ذكر موقع "ليفربول إيكو" أن محمد صلاح يدرس خياراته بعناية قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

ورغم أن الجانب المالي ليس هو العنصر الوحيد، فإن صلاح يأخذ بعين الاعتبار تجربة زميله السابق ساديو ماني، الذي غاب عن الأضواء بعد انتقاله إلى الدوري السعودي.

ويبدو أن صلاح يسعى للاستقرار مع أسرته التي تعيش في إنجلترا منذ سبع سنوات، ويولي أهمية كبيرة لاستمرارية النجاح الرياضي والبقاء في بيئة تنافسية عالية.

تأثير الأسرة

أشارت بعض التقارير إلى أن أسرة محمد صلاح تلعب دوراً مهماً في قراره.

زوجته وابنتاه يعيشن في مدينة ليفربول منذ سنوات، ويعتبرن المدينة جزءًا من حياتهن اليومية، هذا العنصر قد يكون حاسماً في قرار صلاح بالبقاء في النادي الذي حقق معه العديد من الأرقام القياسية.

أزمة الإدارة الجديدة في ليفربول

من جانب آخر، أشارت تقارير إلى أن التغيير الإداري في ليفربول وتعيين ريتشارد هيوز كمدير رياضي جديد وضع النادي في موقف صعب، حيث يواجه تجديد عقود العديد من النجوم، وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد.

ومع ارتباط صلاح بالعديد من العروض المغرية من الدوري السعودي، يبقى السؤال: هل سيقرر النجم المصري إنهاء مسيرته في أوروبا أم سيخوض تحديًا جديدًا بداخلها؟، مستقبل محمد صلاح مع ليفربول لا يزال مفتوحاً على عدة سيناريوهات، في وقت ينتظر فيه عشاق النادي واللاعب قراره النهائي.

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