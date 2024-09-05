استبعاد صلاح من سباق الكرة الذهبية 2024.. هل ظلمته المعايير؟

المصدر: دبي - البيان

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أثار استبعاد المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" دهشة وجدلًا واسعًا بين مشجعي كرة القدم.

صلاح، الذي كان من أبرز نجوم ليفربول في الموسم الماضي، قدم أداءً فرديًا رائعًا لكنه لم يُدرج ضمن القائمة النهائية، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار.

أداء محمد صلاح في الموسم الماضي

رغم أن محمد صلاح حافظ على مستواه المميز مع ليفربول، حيث سجل 25 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 44 مباراة خلال موسم 2023-2024، إلا أن الفريق أنهى الموسم دون التتويج بأي لقب.

فشل ليفربول في حصد البطولات الرئيسية، وهو ما قد يكون السبب الرئيسي وراء استبعاده من الترشيحات، حيث تُعتبر الإنجازات الجماعية عاملاً حاسمًا في اختيار المرشحين للكرة الذهبية.

موسم بلا ألقاب

على الرغم من مساهماته الكبيرة في الهجوم، إلا أن ليفربول لم ينجح في المنافسة على البطولات الكبرى مثل الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا.

عدم تحقيق الألقاب ربما يكون أحد العوامل التي أثرت سلبًا على فرص صلاح في المنافسة على الجائزة، خاصة مع وجود لاعبين آخرين قدموا أداءً جماعيًا ناجحًا وتوجوا بالألقاب مع أنديتهم.

المنافسة الشديدة وغياب الألقاب

ظهور لاعبين بارزين مثل إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين من مانشستر سيتي، الذين قادوا فريقهم لتحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، دوري الأبطال، وكأس الاتحاد)، قد أثر بشكل كبير على فرص صلاح.

هذه الألقاب تجعلهم أكثر بروزًا في أعين المصوتين، مقارنة بلاعبين مثل صلاح الذين لم يحققوا الألقاب.

تساؤلات حول معايير الاختيار

الجدل زاد حدة عندما تم ترشيح لاعبين آخرين مثل بوكايو ساكا الذي قدم أداءً جيدًا لكنه لم يسجل نفس العدد من الأهداف أو التمريرات الحاسمة التي حققها صلاح.

بعض النقاد تساءلوا عن معايير الاختيار وسبب تفضيل لاعبين قدموا مساهمات أقل على مستوى الأرقام الفردية.

عدم توضيح الأسباب من "فرانس فوتبول"

لم تصدر مجلة "فرانس فوتبول" أي تفسير رسمي حول سبب استبعاد صلاح من قائمة المرشحين، مما زاد من حيرة المتابعين.

ويعكس استبعاد صلاح من قائمة المرشحين للكرة الذهبية التحديات التي تواجه اللاعبين في مواكبة الإنجازات الفردية والجماعية، حيث تظل الألقاب الجماعية عاملاً حاسمًا في تحديد الفائزين بجائزة الكرة الذهبية.

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