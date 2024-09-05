بأسلوب ساخر.. رودريغو يرد على عدم ترشيحه للكرة الذهبية عبر "إنستغرام"

المصدر: دبي - البيان

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أبدى البرازيلي رودريغو غوس، نجم ريال مدريد، سخرية علنية من عدم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

رغم الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم الماضي، غاب اسم رودريغو عن قائمة الـ 30 لاعبًا المرشحين للجائزة، وهو ما أثار استياء اللاعب ودفعه للرد بطريقته الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

استعراض الإنجازات بطابع ساخر

قام رودريغو بنشر صور عبر خاصية "ستوري" على حسابه في "إنستغرام"، يظهر فيها مستعرضًا أبرز لحظاته وإنجازاته مع ريال مدريد في الموسم المنقضي.

وأضاف إلى المنشور رمزًا تعبيريًا ضاحكًا، في إشارة واضحة لسخريته من غيابه عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية.

رودريغو تمكن من الفوز بعدة ألقاب خلال الموسم، من بينها الدوري الإسباني، كأس السوبر الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، ما جعله يستحق الاعتراف بمستواه، في رأي العديد من متابعي كرة القدم.

إحصائيات مميزة رغم الغياب

رودريغو قدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، حيث شارك في 51 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 17 هدفًا وصنع 9 أهداف أخرى، بمجموع 3707 دقيقة لعب.

ورغم هذه الإحصائيات، لم يتم إدراج رودريغو في القائمة النهائية للمرشحين للكرة الذهبية، مما أثار استغراب الجماهير والنقاد.

دعم نيمار

من جهته، قام النجم البرازيلي نيمار بدعم زميله في المنتخب، حيث نشر رسالة يشير فيها إلى أن رودريغو يستحق التواجد على الأقل ضمن قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم، مما يعزز الجدل حول تجاهل اللاعب.

غيابات لافتة

إلى جانب رودريغو، شهدت قائمة المرشحين غياب أسماء كبيرة أخرى مثل كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، ومحمد صلاح، ما أثار تساؤلات حول معايير الاختيار هذا العام.

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