فينيسيوس يُشعل الجدل.. ووزير الداخلية الإسباني يرد على دعوات سحب تنظيم كأس العالم

المصدر: دبي - البيان

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في ظل تصاعد الجدل حول العنصرية في كرة القدم الإسبانية، وتحديداً بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد، جاء الرد سريعاً من وزير داخلية إسبانيا فرناندو جراندي مارلاسكا.

فينيسيوس كان قد دعا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه العنصرية، وذهب إلى حد المطالبة بسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2030 من إسبانيا إذا لم يتم التعامل مع هذه الظاهرة بشكل جدي.

موقف فينيسيوس من العنصرية

فينيسيوس جونيور، الذي تعرض لعدة مواقف عنصرية خلال مباريات الدوري الإسباني، انتقد مرارًا وتكرارًا تعامل السلطات مع العنصرية في الملاعب.

آخر تلك الحوادث كانت خلال مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الموسم الماضي، حيث تعرض لهتافات عنصرية من بعض الجماهير.

وأعرب فينيسيوس عن استيائه الشديد وأكد أن مكافحة العنصرية يجب أن تكون على رأس أولويات إسبانيا إذا كانت ترغب في استضافة بطولة كأس العالم 2030.

رد وزير الداخلية

في تصريحاته للصحافة، أكد فرناندو جراندي مارلاسكا أن إسبانيا ملتزمة بمكافحة كل أشكال العنصرية.

وأضاف أن الحكومة الإسبانية اتخذت إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يرتكبون أفعالًا عنصرية، مشيرًا إلى أن خطة مكافحة جرائم العنصرية قد تم تعزيزها، وأن هناك تعاونًا وثيقًا مع مكتب المدعي العام لجرائم الكراهية لمكافحة التمييز.

معاقبة المتورطين

في إطار الرد على الهجمات العنصرية ضد فينيسيوس، أكدت التقارير أن ثلاثة مشجعين ممن هتفوا ضد اللاعب تم الحكم عليهم بالسجن لمدة 8 أشهر، بالإضافة إلى حظرهم من دخول ملاعب كرة القدم لمدة عامين.

هذه العقوبات تُظهر الجدية التي توليها إسبانيا لمواجهة هذه المشكلة، وفقًا لما أشار إليه وزير الداخلية في تصريحاته.

مستقبل كرة القدم في إسبانيا

تصريحات فينيسيوس وتصاعد الجدل حول العنصرية تأتي في وقت حساس، حيث تسعى إسبانيا لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع دول أخرى.

الحكومة الإسبانية، من جهتها، أكدت التزامها بتعزيز الجهود الرامية إلى القضاء على العنصرية لضمان بيئة رياضية أكثر احترامًا وشمولية.

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