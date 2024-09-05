المرشحون لجائزة مدرب الشهر بالبريميرليغ.. هل يخطف سلوت الجائزة من جوارديولا؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس.

وجاءت القائمة مليئة بالأسماء الكبيرة التي تألقت مع فرقها في الجولات الأولى من الموسم الجديد.

آرني سلوت يقود ليفربول إلى الصدارة

أحد أبرز الأسماء التي لفتت الأنظار في القائمة هو الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول.

سلوت قاد ليفربول لتحقيق نتائج ممتازة منذ بداية الموسم، حيث نجح الفريق في حصد العلامة الكاملة والوصول إلى صدارة الترتيب بالتساوي مع مانشستر سيتي.

تألق ليفربول في الأداء والهجوم تحت قيادة سلوت جعله مرشحًا قويًا للفوز بجائزة مدرب الشهر.

بيب غوارديولا في سباق المنافسة

بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، ليس غريبًا على هذه الترشيحات، وبعد نجاحه في تحقيق العلامة الكاملة مع فريقه، يسعى المدرب الإسباني لإضافة جائزة جديدة إلى سجله المليء بالألقاب.

قيادة سيتي لتحقيق الانتصارات المتتالية جعلته واحدًا من أقوى المرشحين لجائزة مدرب الشهر.

ميكيل أرتيتا وفابيان هارزلر يدخلان السباق

إلى جانب سلوت وغوارديولا، يظهر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، والألماني فابيان هارزلر، المدير الفني لبرايتون، في القائمة.

ورغم أن أرسنال وبرايتون لم يتمكنا من تحقيق العلامة الكاملة، إلا أن أداء الفريقين القوي جعل المدربين يحظيان بالترشيح لهذه الجائزة المرموقة.

إنجازات المدربين في شهر أغسطس

حقق كل من ليفربول ومانشستر سيتي بداية قوية بتحقيق الانتصارات في جميع مبارياتهم خلال شهر أغسطس، بينما نجح أرتيتا وهارزلر في تحقيق فوزين وتعادل واحد.

ومع تقدم الموسم، سيظل السباق على جائزة مدرب الشهر مشوقًا، في ظل المنافسة المحتدمة بين هؤلاء المدربين الكبار.

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