بعد تألقه اللافت.. هل يصبح محمد صلاح نجم الشهر في الدوري الإنجليزي؟

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر أغسطس، والتي شهدت وجود عدد من النجوم الذين تألقوا في الجولات الأولى من الموسم الجديد.

ومن أبرز الأسماء التي تزينت القائمة، النجم المصري محمد صلاح، الذي واصل تقديم عروضه القوية مع فريقه ليفربول.

تواجد صلاح ضمن نخبة الدوري الإنجليزي

صلاح، الذي بات أحد أعمدة ليفربول الرئيسية منذ انضمامه إلى الفريق، أبدع خلال شهر أغسطس بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر، ليساهم بشكل مباشر في نتائج فريقه الإيجابية.

وتأمل جماهير الريدز أن يواصل النجم المصري تألقه وأن يُتوج مجهوداته بحصد الجائزة.

منافسة شرسة مع كبار النجوم

إلى جانب صلاح، ضمت القائمة عددًا من أبرز اللاعبين في البريميرليغ الذين قدموا مستويات مبهرة في الشهر الأول من الموسم.

إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي يواصل هوايته في تسجيل الأهداف، يتواجد في القائمة بفضل أدائه الحاسم مع فريقه، كما يظهر بريان مبويمو لاعب برينتفورد، والذي خطف الأنظار بأدائه الرائع.

ومن أرسنال، يبرز الحارس رايا والنجم المتألق بوكايو ساكا، إلى جانب مهاجم برايتون داني ويلبيك، الذي بدأ الموسم بقوة.

وشملت قائمة المرشحين أيضًا كول بالمر لاعب تشيلسي وأونانا من أستون فيلا، مما يعكس تنوع المواهب المتألقة في مختلف الفرق.

صدارة مشتركة بين ليفربول والسيتي

حتى الآن، يتقاسم ليفربول ومانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط لكل منهما، بعد تحقيقهما العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات.

ويأمل الفريقان في الحفاظ على زخم الأداء القوي والمنافسة على القمة.

وستُعلن نتائج التصويت على جائزة لاعب الشهر قريبًا، ويترقب عشاق كرة القدم الإعلان عن الفائز في هذا السباق المحموم بين نجوم البريميرليغ.

صلاح وهالاند: مواجهة محتدمة بين صانع الألعاب وهداف البريميرليغ

حتى الآن في موسم 2024/2025 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لعب محمد صلاح 3 مباريات بمجموع 263 دقيقة.

وسجل صلاح 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة، مما يضعه بمعدل مساهمة هدفية عالية تبلغ 2.05 هدف/تمريرة حاسمة لكل 90 دقيقة​.

أما إيرلينج هالاند، لعب أيضًا 3 مباريات، بمجموع 270 دقيقة.

سجل هالاند 7 أهداف لكنه لم يصنع أي تمريرات حاسمة حتى الآن في هذا الموسم، مما يجعله في صدارة هدافي الدوري بمعدل 2.33 هدف لكل 90 دقيقة​.

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