الكرة الذهبية 2024.. جميع المرشحين لجوائز الأفضل في العالم لهذا العام

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2024 في حفل الكرة الذهبية المنتظر.

وتشمل الترشيحات المنافسة على أفضل نادٍ، أفضل مدرب، أفضل حارس مرمى، وأفضل لاعب شاب، إلى جانب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

أفضل ناد في العالم لعام 2024

يتنافس خمسة أندية على لقب أفضل نادي لهذا العام:

ريال مدريد

مانشستر سيتي

بوروسيا دورتموند

جيرونا

باير ليفركوزن

أفضل مدرب في العالم لعام 2024

أعلنت "فرانس فوتبول" عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب، وهم:

كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

جيان بييرو جاسبريني (أتالانتا)

لويس دي لا فوينتي (منتخب إسبانيا)

تشابي ألونسو (باير ليفركوزن)

بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024

ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب أسماءً بارزة في كرة القدم العالمية، وهم:

لامين يامال (برشلونة)

باو كوبارسي (برشلونة)

أردا غولر (ريال مدريد)

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)

كوبي ماينو (مانشستر يونايتد)

سافينيو (مانشستر سيتي)

وارن زاير إيمري (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

كريم كوناتي (سالزبورغ)

ماتياس تيل (بايرن ميونخ)

أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2024

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لهذا العام:

أندريه لونين (ريال مدريد)

يان سومر (إنتر ميلان)

جريجور كوبيل (بوروسيا دورتموند)

مايك ماينان (ميلان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

ديوجو كوستا (بورتو)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

جورجي مامارداشفيلي (فالنسيا)

أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024

في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، تصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة المرشحين، إليكم القائمة كاملة:

ليونيل ميسي (إنتر ميامي)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

روبن دياز (مانشستر سيتي)

فيل فودين (مانشستر سيتي)

فيدريكو فالفيردي (ريال مدريد)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

توني كروس (ريال مدريد)

أرتم دوبياك (روما)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

داني أولمو (لايبزيج/برشلونة)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

مارتن أوديجارد (أرسنال)

ماتس هوملز (دورتموند/روما)

حفل الكرة الذهبية 2024

سيقام حفل توزيع الجوائز يوم 28 أكتوبر 2024، في مسرح دو شاتليه بباريس.

هذا العام، سيتم دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف بُعدًا جديدًا لهذا الحدث السنوي المنتظر.

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