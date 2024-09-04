8 كرات ليست كافية.. ميسي يتصدر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن قائمة المرشحين لجوائز الكرة الذهبية لعام 2024، والتي تضمنت العديد من الأسماء اللامعة والمفاجآت المثيرة.

في حفل يُنتظر بفارغ الصبر، ستتنافس نخبة من نجوم كرة القدم العالمية على الجوائز المختلفة، بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

أيقونة لا تتكرر.. ميسي على رأس المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

ليونيل ميسي، الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية، يعود بقوة ليتصدر قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024.

بعد تتويجه بالنسخة الماضية لعام 2023 كلاعب في صفوف إنتر ميامي الأمريكي، يواصل ميسي كتابة التاريخ كأول لاعب يفوز بالجائزة وهو خارج أوروبا.

هذا الإنجاز رفع رصيده إلى 8 تتويجات بالكرة الذهبية، ليحطم جميع الأرقام القياسية، ويضع نفسه في صدارة المرشحين لهذا العام أيضًا.

المرشحون للكرة الذهبية 2024

ضمت قائمة المرشحين لهذا العام نخبة من أبرز لاعبي العالم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم.

ومن بين الأسماء المرشحة جود بيلينغهام (ريال مدريد) الذي خطف الأضواء في موسمه الأول مع الفريق الإسباني، وروبن دياز (مانشستر سيتي) الذي كان ركيزة أساسية في دفاع فريقه الذي حقق الثلاثية.

ويبرز أيضًا النرويجي إرلينج هالاند، الذي قدم موسمًا استثنائيًا مع مانشستر سيتي، إلى جانب أسماء أخرى مثل فينيسيوس جونيور، فيدريكو فالفيردي، وتوني كروس.

سيُقام حفل الكرة الذهبية 2024، يوم 28 أكتوبر، بمسرح دو شاتليه الشهير في العاصمة الفرنسية باريس.

ولكن الحدث هذا العام سيشهد مفاجأة غير مسبوقة، حيث أعلنت مجلة فرانس فوتبول بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن دمج جوائز الأفضل في أوروبا مع جوائز الكرة الذهبية، مما يضيف بعدًا جديدًا لهذا الحدث العالمي.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024.. ميسي في الصدارة

ليونيل ميسي - إنتر ميامي - الأرجنتين

جود بيلينجهام - ريال مدريد - إنجلترا

روبن دياز - مانشستر سيتي - البرتغال

فيل فودين - مانشستر سيتي - إنجلترا

فيدريكو فالفيردي - ريال مدريد - أوروجواي

إيميليانو مارتينيز - أستون فيلا - الأرجنتين

نيكو ويليامز - أتلتيك بلباو - إسبانيا

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - النرويج

جرانيت تشاكا - باير ليفركوزن - سويسرا

توني كروس - ريال مدريد - ألمانيا

أرتم دوبياك - روما - أوكرانيا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - البرازيل

داني أولمو - لايبزيج/برشلونة - إسبانيا

فلوريان فيرتز - باير ليفركوزن - ألمانيا

مارتن أوديجارد - أرسنال - النرويج

ماتس هوملز - دورتموند/روما - ألمانيا

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